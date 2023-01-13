بتر خريطة المغرب..الوزيرة عمور مطلوبة بالبرلمان

2023-01-13 / 21:26
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هبة بريس _ الرباط

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، سؤالا كتابيا لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بسبب بتر خريطة المغرب خلال المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بمراكش .

وجاء في سؤال المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ، أن ” رواق التعريف بالمعمار المغربي بالمعرض الجهوي للصناعة التقليدية، عرض خريطة مبتورة للمغرب، تؤرخ لمرحلة الدولة العلوية”.

واشارت ان ” الخريطة الموضوعة برواق التعريف بالمعمار المغربي، وضعت منطقة “سجلماسة” بأكملها، خارج حدود الدولة العلوية “، إضافة إلى أن “الرواق نفسه، عرف تهميشا للغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، واكتفى القائمون عليه، باللغة الفرنسية، كلغة وحيدة لعنونة مختلف المعروضات”.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن ” المعرض قام ببتر خريطة المغرب وهو ما يعتبر “خطأ ” في حق تاريخ المملكة المغربية”، وهو ما سيفتح، تشير بتار، “مجالات عديدة لدى خصوم المملكة”.

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