“مونديال” كرة اليد .. تعثر مغربي في بداية المشوار

هبة بريس _ رياضة

استهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد،مشاركته في كأس العالم “السويد- بولندا 2023″، بهزيمة أمام المنتخب الأمريكي، اليوم الجمعة 13 يناير.

وشهدت المقابلة، تكافؤا بين المنتخبين إلى حدود الثواني الأخيرة من المواجهة.

واستغل المنتخب الامريكي تفاصيل صغيرة في نهاية المباراة، ليحسم تفوقه بنتيجة (28-27).

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