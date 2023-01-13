تغريم أرسنال 40 ألف إسترليني بسبب تصرفات لاعبيه

2023-01-13 / 20:14
1
هبة بريس / رياضة

لندن: فرض الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم غرامة مالية على أرسنال قدرها 40 ألف جنيه إسترليني (48820 دولارا) اليوم الجمعة لفشله في السيطرة على لاعبيه خلال التعادل السلبي مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الشهر الحالي.

ورفض الحكم أندرو مادلي طلب لاعبي أرسنال باحتساب ركلتي جزاء متأخرتين بسبب لمسة يد محتملة في الوقت المحتسب بدل الضائع واعترضوا على قرار مادلي الذي أشهر تسعة إنذارات.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان “أرسنال اعترف بأنه فشل في التحكم في تصرفات لاعبيه بطريقة منظمة خلال الدقيقة 95”.

كما اتهم الاتحاد النادي اللندني أمس الخميس للأسباب نفسها خلال الفوز 3-صفر على ملعب في أكسفورد يونايتد في كأس الاتحاد الإنكليزي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة العرب: استفزازات وتعنت الجزائر حرمت المغرب من المشاركة في الشان

صحيفة العرب: استفزازات وتعنت الجزائر حرمت المغرب من المشاركة…

2023-01-14 / 12:13
Photo of نابولي يكتسح يوفنتوس بخماسية ويحلق بصدارة “الكالتشيو”

نابولي يكتسح يوفنتوس بخماسية ويحلق بصدارة “الكالتشيو”

2023-01-13 / 23:04
Photo of بطولة .. الوداد يعود إلى الصدارة

بطولة .. الوداد يعود إلى الصدارة

2023-01-13 / 21:41
Photo of “مونديال” كرة اليد .. تعثر مغربي في بداية المشوار

“مونديال” كرة اليد .. تعثر مغربي في بداية المشوار

2023-01-13 / 20:45
Photo of “خليج 25” …قطر تقتنص تعادلا ثمينا أمام الإمارات

“خليج 25” …قطر تقتنص تعادلا ثمينا أمام الإمارات

2023-01-13 / 20:01
Photo of إنفانتينو : كأس العالم للأندية التي ستنظم بالمغرب ستكون “ناجحة”

إنفانتينو : كأس العالم للأندية التي ستنظم بالمغرب ستكون…

2023-01-13 / 15:31
Photo of حملة “رجامعانا”.. البداروي يتبرع ب 100 مليون سنتيم إضافية في خزينة النادي

حملة “رجامعانا”.. البداروي يتبرع ب 100 مليون سنتيم إضافية…

2023-01-13 / 13:58
Photo of قرعة مونديال الأندية تسفر عن مواجهات نارية

قرعة مونديال الأندية تسفر عن مواجهات نارية

2023-01-13 / 13:33
Photo of إنفانتينو وموتسيبي بالمغرب للمشاركة في سحب قرعة مونديال الأندية

إنفانتينو وموتسيبي بالمغرب للمشاركة في سحب قرعة مونديال الأندية

2023-01-13 / 12:57
Photo of مباريات اليوم.. انطلاق الجولة 12 بقمة الوداد و الحسنية دون جمهور

مباريات اليوم.. انطلاق الجولة 12 بقمة الوداد و الحسنية…

2023-01-13 / 12:12

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق