“خليج 25” …قطر تقتنص تعادلا ثمينا أمام الإمارات

هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج، عقب تعادله الثمين اليوم الجمعة أمام نظيره الإماراتي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وكان منتخب الإمارات سباقا للتسجيل في الدقيقة 77 عن طريق لاعبه فابيو دي ليما، ولكن القطريين أدركوا هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية المباراة بواسطة البديل تميم منصور.

وودعت الإمارات والكويت البطولة، باحتلالهما المركزين الرابع والثالث، برصيد نقطة واحدة و4 نقاط على الترتيب.

ورفعت قطر رصيدها إلى 4 نقاط، واحتلت المركز الثاني في المجموعة، وتأهلت مع البحرين المتصدرة بـ7 نقاط، لتلتقي العراق الإثنين المقبل، في نصف النهائي.

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