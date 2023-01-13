“القضاء” ينهي ملف مشروع ” باب درنا ” بتوزيع 50 سنة على المتهمين

2023-01-13 / 20:22
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ع اللطيف بركة: هبة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية الجنائية المسؤولة عن الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، يوم أمس الخميس، بتوزيع 50 سنة على المتهمين في ملف مشروع ” باب درنا” او ما يعرف ب ” بالمنازل الوهمية ” .

وقد تمت إدانة المدير التنفيذي للشركة “باب درنا” بالسجن 15 عاما سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق رسمية والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة ، فيما تم توزيع سنوات السجن على سبعة متهمين اخرين.

تم إطلاق المشروع في عام 2013 وجعل العديد من العائلات تحلم ، وكذلك العديد من المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار في العقارات خصوصا بمشروع “باب درنا” ، وهو مشروع سكني يضم منازل مختلفة التصنيفات بحسب المساحة .

بعد إدانة المتهمين وايداعهم السجن ، تحول الحلم إلى سراب والعودة إلى واقع أكثر وحشية بعد أن فقد المواطنين الكثير من أموالهم دون الحصول على سكن .

حوالي خمسة عشر مشروعا سكنيا في الدار البيضاء الكبرى. لم ترى النور ، وأكثر من 600 مليون درهم من الأموال تم اختفائها .

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‫13 تعليقات

  3. أين الأموال المنهوبة على القضاء أن يعيدها الى اصحابها التي هي في البنوك ..

    2

  6. على الدولة تحمل مسؤوليتها كاملة اتجاه الضحايا واسترجاع الأموال المنهوبة ..

    2

  11. من مكناس اتاسف لودادية افاق بطريق الحاج قدور التي انطلقت منذ 2007 ولازالت لم تنته بعد نظرا لان اعضاءالمكتب الحاليون لم يعدوا يملكون اي بقعة فيها بعد بيعهم بقعهم المجانية بالتنازل ولازالو يماطلون في انهاء المشروع منذ 16 سنة فاين اختفت اموال المنخرطين رغم ان كل مرة يطلبون الزيادة في ثمن المتر مربع. نتمنى من السلطات ان تتدخل لارجاع الامور الى طريقها والتحقيق في امور هذه الودادية التي طالت اكثر مما يتوقع الانسان.

  12. طريق الربا هي حرب من عند الله ورسوله
    وسير تحارب مع ربي
    مقدم هو اللخر اعنكشك

  13. الطماع كيقبي عليه الكذاب (خلاصة القول الطمع يعمي العيون) وهل هناك في المغرب ومكان راقي بقعة ارضية ب 40 مليوم سنتيم لحماق هذا

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