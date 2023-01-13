“القضاء” ينهي ملف مشروع ” باب درنا ” بتوزيع 50 سنة على المتهمين

ع اللطيف بركة: هبة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية الجنائية المسؤولة عن الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، يوم أمس الخميس، بتوزيع 50 سنة على المتهمين في ملف مشروع ” باب درنا” او ما يعرف ب ” بالمنازل الوهمية ” .

وقد تمت إدانة المدير التنفيذي للشركة “باب درنا” بالسجن 15 عاما سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق رسمية والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة ، فيما تم توزيع سنوات السجن على سبعة متهمين اخرين.

تم إطلاق المشروع في عام 2013 وجعل العديد من العائلات تحلم ، وكذلك العديد من المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار في العقارات خصوصا بمشروع “باب درنا” ، وهو مشروع سكني يضم منازل مختلفة التصنيفات بحسب المساحة .

بعد إدانة المتهمين وايداعهم السجن ، تحول الحلم إلى سراب والعودة إلى واقع أكثر وحشية بعد أن فقد المواطنين الكثير من أموالهم دون الحصول على سكن .

حوالي خمسة عشر مشروعا سكنيا في الدار البيضاء الكبرى. لم ترى النور ، وأكثر من 600 مليون درهم من الأموال تم اختفائها .

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