كلفة المعيشة..كابوس يهدد المغاربة

هبة بريس _ الرباط

أكد تقرير دولي أن أكبر خطر يهدد المغرب خلال العام الجاري 2023، هو ارتفاع تكلفة المعيشة، متوقعًا أن يستمر هذا التهديد لعامين مقبلين.

وسجل موقع منتدى دافوس العالمي للاقتصاد في تقرير له تحت عنوان “المخاطر العالمية لسنة 2023″، أن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة هي أكبر خطر يهدد المملكة المغربية

وحدد تقرير المنتدى ما قال إنه أهم “5 مخاطر تحدق بالبلاد على مدى عامين”؛ جعل أزمة تكلفة المعيشة أهمها، فيما جاءت أسبابها تالية لها، مثل “التضخم السريع، وخطر الصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية، وأزمات الديون

ورصد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ما وصفه بـ “ارتفاع في مستوى الإجهاد المائي للأحواض الرئيسية في البلاد تتراوح نسبته ما بين 75 و100%”، وكذلك كون “احتياطات المواد المعدنية لا تتجاوز 1%”.

وتوقع التقرير الدولي أن يواجه العالم في “2023، مجموعة من المخاطر التي تشعر بأنها جديدة تماما”، مع “عودة المخاطر القديمة كالتضخم وتكلفة المعيشة والحروب والأزمات التجارية، ثم الاضطرابات الاجتماعية المنتشرة وشبح الحرب النووية”، وفقا للتقرير.

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