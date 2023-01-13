وهبي: المغرب في حاجة ماسة إلى شبابه
عبداللطيف وهبي

نقابة للتعليم العالي ..تصريحات وهبي “غير مسؤولة”

2023-01-13 / 18:11
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هبة بريس _ الرباط

اعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الخرجة الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، هروبا إلى الأمام بعد تفجر فضيحة سوء تدبير وتنظيم مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وعبرت النقابةعن استيائها العميق من هذه التصريحات التبخيسية في حق الجامعة المغربية العمومية، وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية خاصة، “والتي صدرت عن وزير العدل عقب نشر نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة دجنبر 2022)، في سياق الإجابة عن أسئلة الصحافيين بشأن نجاح نجله في هذه المباراة”.

وقالت النقابة ضمن بيان لها ” إننا في النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إذ نستغرب من حجاج السيد الوزير خلال دفاعه عن ذلك النجاح الذي أوعزه إلى حصوله على إجازة من جامعة أجنبية، فإننا نعتبر خرجة السيد وزير العدل هروبا للأمام، بعد تفجر فضيحة سوء تدبير وتنظيم مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، (تغيير صيغة الامتحان إلى أسئلة متعددة الخيارات، التأخر في الانطلاق، تغيير لغة الاختبار الشفهي…) التي يتحمل فيها القطاع الذي يشرف عليه الوزير المسؤولية كاملة”.

واعتبرت النقابة تصريح وهبي “ينطوي على خلفيات وأبعاد خطيرة تمس بقيمة كليات الحقوق في المغرب ومخرجاتها، كما تحط من مكانة الأساتذة الجامعيين العاملين بها، علما أنه أمين عام الحزب الذي ينتمي إليه الوزير المسؤول عن قطاع التعليم والبحث العلمي” مطالبة في هذا الصدد، بإعمال المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.

هذا ووصفت النقابة التصريحات الصادرة عن الوزير وهبي بـ”غير المسؤولة”، والذي سارع للاعتذار عنها، وتسويغها بدعوى الانفعال ردا على استفزاز الصحفيين، معتبرة أن هذا السلوك “غير مقبول من مسؤول حكومي يتحمل حقيبة حساسة مثل العدل، كما أنه يوحي للطلبة وأسرهم ولجميع أفراد المجتمع بوجود متاريس أمام الولوج العادل والمتكافئ لفرص الشغل كما ينص على ذلك دستور المملكة المغربية”.
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‫7 تعليقات

  1. وزير ديال الكيلو..
    لو كان عندو المستوى و كان وزير المفترض ان يخلق نظام ياتيه الطلبة من الخارج عوض ارسال طلبتنا للخارج
    وزير يتحمل النقض و يعرف التصرف …
    هذا دائما لسلنو غالب عليه
    متعود على الخداع و التخربيق
    ياريت يطيروه باستقالة في اقرب وقت
    سبحان الله من زمان ما شفنا وزير عدل في المستوى اما علماني ديوث مثل امجار او غبي سلكوط مثل وهبي

  2. ليك الله يا بلادي طحتي مع هد الحكومة ديال باك صاحبي الله ارحم الملك الحسن الثاني اللي ارسل مجموعة من الوزارة الحبس بسبب الفساد باش اكونو عبرة لاصحاب الحروش المنتفخة هد الحكومة ضيعات مسبقبل الشباب المغربي من 70 الف نجحو 1200 و اغلابهم غير اولاد المحامين و القضاء كيف قال الوزير غير بسمية اسالهم في الامتحانات انت باك محامي ناجح ووو وهد سؤال ليه واش هو اباه محامي او قاضي الله يخد فيهم الحق ,

    1

  5. النقابة ضمن بيان لها ” إننا في النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي،

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