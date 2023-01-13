حصريا..صفاء حبيركو بطلة فيديو كليب سعد لمجرد
نجلاء مزيان _ هبة بريس
أفادت مصادر جريدة هبة بريس الالكترونية، أن النجم المغربي سعد لمجرد،صور خلال الشهر الماضي فيديو كليب أغنيته الجديدة بمدينة الجديدة،حيث شاركته البطولة الفنانة المغربية صفاء حبيركو.
وشاركه في تصوير فيديو كليب جديده الغنائي الذي تميز بالطابع الكوميدي، كل من النجم المغربي عمر لطفي و الفنان الكوميدي رشيد رفيق.
و الجدير بالذكر أن النجم المغربي سعد لمجرد يحرص دائما على تصوير فيديو كليباته في بلده المغرب في سرية تامة بعيد عن الأضواء
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5 تعليقات
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