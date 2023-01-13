حصريا..صفاء حبيركو بطلة فيديو كليب سعد لمجرد

2023-01-13 / 18:12
5
نجلاء مزيان _ هبة بريس

أفادت مصادر جريدة هبة بريس الالكترونية، أن النجم المغربي سعد لمجرد،صور خلال الشهر الماضي فيديو كليب أغنيته الجديدة بمدينة الجديدة،حيث شاركته البطولة الفنانة المغربية صفاء حبيركو.

وشاركه في تصوير فيديو كليب جديده الغنائي الذي تميز بالطابع الكوميدي، كل من النجم المغربي عمر لطفي و الفنان الكوميدي رشيد رفيق.

و الجدير بالذكر أن النجم المغربي سعد لمجرد يحرص دائما على تصوير فيديو كليباته في بلده المغرب في سرية تامة بعيد عن الأضواء

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “Mocci ” يحقق 25 مليون مشاهدة ب” طالت الغيبة”

“Mocci ” يحقق 25 مليون مشاهدة ب” طالت الغيبة”

2023-01-13 / 16:17
Photo of وزير الثقافة يتدخل من أجل حصول منال بنشليخة على “فيزا” فرنسا

وزير الثقافة يتدخل من أجل حصول منال بنشليخة على…

2023-01-13 / 12:28
Photo of “على وضعنا”… ادارة «يوتيوب» تحذف أغنية لمحمد رمضان

“على وضعنا”… ادارة «يوتيوب» تحذف أغنية لمحمد رمضان

2023-01-11 / 20:23
Photo of زوجة الفنان عادل الميلودي تعانق الحرية

زوجة الفنان عادل الميلودي تعانق الحرية

2023-01-11 / 15:22
Photo of بحضور المشاهير.. حفل زفاف أسطوري لغيثة الكزولي وزهير زائر

بحضور المشاهير.. حفل زفاف أسطوري لغيثة الكزولي وزهير زائر

2023-01-11 / 09:45
Photo of خاص.. خالد النقري يكشف لهبة بريس تفاصيل عمله الرمضاني “كاينة ظروف”

خاص.. خالد النقري يكشف لهبة بريس تفاصيل عمله الرمضاني…

2023-01-10 / 17:38
Photo of جميلة الهوني :” لا يوجد تواصل بيني و بين أمين الناجي و ثقتي كبيرة في القضاء”

جميلة الهوني :” لا يوجد تواصل بيني و بين…

2023-01-09 / 16:59
Photo of جميلة الهوني تجر طليقها أمين الناجي إلى القضاء

جميلة الهوني تجر طليقها أمين الناجي إلى القضاء

2023-01-09 / 09:57
Photo of بكاء وحزن يسيطر على جورج وسوف في مراسم عزاء نجله

بكاء وحزن يسيطر على جورج وسوف في مراسم عزاء…

2023-01-07 / 13:25
Photo of بعد سنة على وفاة والدها.. وفاة والدة فرح الفاسي

بعد سنة على وفاة والدها.. وفاة والدة فرح الفاسي

2023-01-07 / 09:57

‫5 تعليقات

  3. قال رَسول الله ﷺ 💚
    لَيكونَنَّ من أمَّتِي أقوامٌ، يَستحِلُّون الحِرَ والحريرَ، والخمرَ والمعازفَ
    الحديث في أعلى درجات الصحة صحيح البخاري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق