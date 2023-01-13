فرنسا: وفاة طفلة عثر عليها داخل غسالة ملابس

هبة بريس - وكالات

توفيت فتاة في الثالثة من عمرها بصورة غريبة، حيث عثر عليها في غسالة ملابس.

وقال ممثلو الادعاء العام إن سلطات باريس تحقق بشأن وفاة طفلة، تبلغ من العمر 3 سنوات، عُثر عليها في غسالة ملابس بشقة عائلتها.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أنه تم فتح تحقيق في الحادثة اليوم الجمعة لمعرفة سبب الوفاة، بعد اكتشاف الطفلة، التي لم يكشف عن اسمها، في شمال شرقي باريس مساء الخميس.

ويقود التحقيق وحدة خاصة لحماية القُصّر، بينما لم يقدم مكتب المدعي العام مزيدًا من التفاصيل.

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