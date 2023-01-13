كورونا بالمغرب.. تسجيل 33 إصابة جديدة

2023-01-13 / 16:53
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 43 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و871 ألف و346 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و419 ألف و839 شخصا، مقابل 24 مليون و918 ألف و911 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 59 ألف و171 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و022 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و456 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط -سلا -القنيطرة (15)، والشرق (4)، وسوس ماسة (4)، والدار البيضاء سطات (4)، وفاس مكناس (3)، ومراكش آسفي (2)، ودرعة تافيلالت (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 271 حالة، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 13 حالة.

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‫5 تعليقات

  3. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاءً لا يغادر سقما

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