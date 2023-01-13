“Mocci ” يحقق 25 مليون مشاهدة ب” طالت الغيبة”

نجلاء مزيان

يواصل الفنان المغربي Mocci في حصد ملايين المشاهدات من خلال عمله الفني الجديد” طالت الغيبة”، عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

واستطاع “Mocci” أن يحقق نجاحا كبيرا خلال وقت وجيز، حيث حققت الأغنية أزيد من 25 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب خلال أسابيع قليلة.

وتعامل “MOCCI” في أغنيته الجديدة من ناحية الإشراف الفني مع ” Kania “، و”أرت وورك” عاد لـ “محمد الإدريسي”، فيما تكلف بـالميكس والماستورينغ “الكسندر فيكرلي”، و إنتاج “SSC MUSIC .

ويعتبر “Mocci” من بين الفنانين المغاربة الذين برزوا بمنطقة الشمال في السنوات الأخيرة، حيث يسعى للمضي قدما في مشاوره الغنائي في المغرب وخارجه.

والجدير بالذكر أن أغنية ” طالت الغيبة ” تم تطرحها عبر مختلف التطبيقات الخاصة بالأغاني من بينها تطبيق “Spotify” و”deezer”،التي يحظى من خلالها ” MOCCi” بأزيد من نصف مليون مستمع شهريا.

ويذكر أن محمد عاليت هو الاسم الحقيقي لـ”Mocci”، ابن مدينة العرائش، إذ بدأ مشواره الفني في عالم الراب سنة 2005، وحاول من خلاله معالجة مجموعة من القضايا التي تخص المجتمع و المواطن المغربي البسيط.

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