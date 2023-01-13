إنفانتينو : كأس العالم للأندية التي ستنظم بالمغرب ستكون “ناجحة”

2023-01-13 / 15:31
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هبة بريس

أكد جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم ،اليوم الجمعة أن كأس العالم للأندية، التي ستقام في الرباط وطنجة ما بين 1 و11 فبراير المقبل، “ستكون ناجحة لكون المغرب بلدا شغوفا بكرة القدم ويملك جمهورا كبيرا”.

وأعرب السيد إنفانتينو عن سعادته بالتواجد مرة أخرى بالمغرب خلال حضوره مراسيم قرعة كأس العالم للأندية التي نظمت ،في مركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، رفقة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة.

كما هنأ رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم المغرب بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي خلال كأس العالم قطر 2022.

وكان رئيسا الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي للعبة، قد حلا اليوم الجمعة بمطار الرباط- سلا، للمشاركة في سحب قرعة كأس العالم للأندية حيث كان في استقبالهما رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.

وقال السيد لقجع في إفتتاح قرعة مونديال الأندية بأن” المغرب في كامل الإستعداد والجاهزية لتقديم نسخة ناجحة والمساهمة في تطوير كرة القدم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف أن المغرب يرحب بكل المشاركين في المسابقة وضيوف المملكة المغربية.

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