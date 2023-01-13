قرعة مونديال الأندية تسفر عن مواجهات نارية

هبة بريس - متابعة

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي ستقام الشهر المقبل في المغرب، عن مواجهات نارية .

وسيواجه الأهلي المصري، في الدور الثاني حال فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

وحسب قرعة مونديال الأندية، فإن الأهلي المصري سيكون في طريق ريال مدريد بطل أوروبا، في المربع الذهبي.

أما فلامنغو البرازيلي، فسيواجه في نصف نهائي البطولة، الفائز من لقاء الوداد البيضاوي والهلال السعودي.

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