قرعة مونديال الأندية تسفر عن مواجهات نارية
هبة بريس - متابعة
أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي ستقام الشهر المقبل في المغرب، عن مواجهات نارية .
وسيواجه الأهلي المصري، في الدور الثاني حال فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، سياتل ساوندرز الأمريكي.
وحسب قرعة مونديال الأندية، فإن الأهلي المصري سيكون في طريق ريال مدريد بطل أوروبا، في المربع الذهبي.
أما فلامنغو البرازيلي، فسيواجه في نصف نهائي البطولة، الفائز من لقاء الوداد البيضاوي والهلال السعودي.
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المجموع 2 آراء
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8 تعليقات
الوداد ضعيف ❗ الله يستر وصافي
الوداد ضعيف ❗ الله يستر وصافي
أيت الركراكي العائلة مابقات عائلة
مبارة صعبة الوداد
الوداد أمام فورصة ذهبيةلبلوغ النهائي
الوداد تحتاج وسط قوي
مبارة الهلال صعبة
أكلاند سيتي ديما حاظرة تقول البطولة ديالها