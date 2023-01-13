البيضاء.. استنفار أمني بسبب سيارة “مشبوهة” قرب معبد يهودي

2023-01-13 / 13:18
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هبة بريس - البيضاء

أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء أن مصالحها طبقت صباح اليوم “بروتوكول الأمن للتعاطي مع المواد المشبوهة”، وذلك بعد رصدها لسيارة مهملة تخلى عنها صاحبها بزنقة جابر بن حيان في ظروف مشكوك فيها.

وحسب مصدر أمني، فقد تم إخضاع السيارة لفحص دقيق بواسطة الكلاب المدربة للشرطة، وباستخدام معدات الكشف عن المتفجرات، فتبين أنها لا تحمل أية مواد مشبوهة ولا تشكل أي خطر على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وقد مكنت إجراءات البحث والتحري من تشخيص هوية صاحب السيارة، الذي كان قد تخلى عنها وغادر المكان، كما تم تحديد مكانه وضبطه بمنزل عائلته، حيث كشفت المعطيات الأولية للبحث وإفادات أفراد أسرته أنه يتابع العلاج بسبب مرض عقلي.

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