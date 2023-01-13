وزير الثقافة يتدخل من أجل حصول منال بنشليخة على “فيزا” فرنسا

نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة المغربية منال بنشليخة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن حصولها على تأشيرة فرنسا بعد تدخل من وزير الثقافة والشباب المهدي بنسعيد.

و في هذا الصدد، نشرت بنشليخة تدوينة مطولة عبر ذات المنصة جاءت كالتالي:”أود أن أشكر وزارة الثقافة على تدخلها بفضلهم ، تم حل المشكلة وحصلنا على تأشيراتنا، يبدو أنه كان هناك خطأ في الملف..على أي حال، تلقينا اعتذارًا من السفارة”.

وواصلت قائلة:”آمل أن تتم تسوية جميع المخاوف الصغيرة مرة واحدة وإلى الأبد لجميع المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى منطقة الشنغن”.

والجدير بالذكر أن الفنانة المغربية منال بنشليخة أعلنت في وقت سابق عن رفض منحها التأشيرة بسبب “نقص الموارد المالية”.

وأعربت بنشليخة عن إستيائها عبر مقطع فيديو قائلة: “أنا مصدومة، لقد قدمنا بطلب تأشيرة لفرنسا الأسبوع الماضي وتلقينا رسالة نصية قصيرة تفيد بأن جوازات سفرنا أصبحت جاهزة”.

و أضافت:” لذلك ذهبنا لسحبها، وكنا على يقين من حصولنا على تأشيراتنا، لأن آخر تأشيرة حصلنا عليها من إسبانيا كانت لمدة عامين..وكنا دائما نحصل على التأشيرة..وثائقنا كانت كاملة..ليس هناك أي سبب لعدم منح التأشيرة”.

و أردفت قائلة:”لقد أعطونا ورقة تتضمن الرفض.. والسبب هو أننا لم نقدم دليلا على أن لدينا وسائل كافية للعيش طوال مدة الإقامة المخطط لها أو وسائل العودة إلى بلد الإقامة”.

وواصلت: “هذا يعني أننا لا نتوفر على الوسائل التي تخول الذهاب إلى فرنسا.. من فضلكم، أود فقط أن أفهم ما يحدث، لأن هذا لا علاقة له بالواقع. أريد أن أفهم لماذا يرفض دائما منح التأشيرات؟

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