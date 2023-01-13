فوزي لقجع

لقجع: “أمر مؤسف أن يحرم الفريق المغربي من المشاركة في الشان”

2023-01-13 / 11:51
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هبة بريس - الرباط

عبر رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، عن أسفه بسبب حرمان المنتخب المغربي المحلي من المشاركة في منافسات “الشان” المنظمة بدولة الجزائر.

لقجع الذي حل صباح يومه الجمعة، بمطار الرباط سلا، رفقة بعثة المنتخب المحلي، أكد في تصريح لوسائل الإعلام، أن أفراد الفريق استعدوا وتدربوا للمشاركة في هذه المنافسة الرياضية منذ أشهر، قبل أن يحرموا اليوم من السفر إلى الجزائر للدفاع عن لقبهم.

وأضاف لقجع، أن بعثة الفريق المغربي ظلت تنتظر لساعات الترخيص من السلطات الجزائرية للسفر والمشاركة في الشان، غير أنه لم يتوصل بشيء الى حدود الساعة.

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‫5 تعليقات

  1. شروط لا علاقة لها بالرياضة.
    كما أن الجزائر عنيدة ولا علاقة لهنادها بالرياضة

  2. اضحك علي المغاربة المساكين البسطاء انهم يصدقون كل شيئ يقال لهم
    أما الاخرون فيعرفون انك ٠٠تبلوفي ٠٠
    اولا فتح المجال الجوي لاي دولة لا يطلب من هيئة رياضية سواء كانت الكاف او الفيفا لانها لا تملك اية وسيلة لتمنحك الترخيص
    ثانيا الطلب كان من المفروض ان يوجه الي الجهة المعنية وهي هنا الجزائر
    ثالثا وهو الاهم ليس رئيس الجامعة المغربية هو من يوجه الطلب بل الخارجية المغربية وعبر القنوات المتعارف عليها في مثل حالات الجزائر والمغرب
    رابعا المغرب كان يعرف منذ البداية ان الاجواء مغلقة وسبق له ان شارك في العاب المتوسط والبطولة العربية
    للشبان ويعرف الطرق المسموح بها لدخول الجزائر
    خامسا كان يبدو منذ البداية ان المغرب يبحث عن التشويش لا غير بحيث منذ اعلانه عن شرط المشاركة الذي كان عبارة عن تهديد ٠٠بوسو لي .٠٠زو٠٠٠٠٠ي واللا نبكي ٠٠٠٠وهو يعرف مسبقا ان الطلب مرفوض
    وبالتالي فان هذا السيناريو مفضوح ويذكرنا بالازمة التي رفض فيها المغرب احتضان الكان بسبب ايبولا

    المشهد يعيد نفسه وكل هذا السيناريو البحث عن حجة لتخفيف العقوبة

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