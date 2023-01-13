رئيس الكاف في أول تعليق على الشان: “يجب أن لا تتدخل السياسة في كرة القدم”

2023-01-13 / 10:16
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هبة بريس ـ رياضة

أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن كرة القدم لا يجب خطلها بالسياسة و ذلك في أول تعليق على عدم ترخيص السلطات الجزائرية لدخول طائرة المنتخب المغربي الأولمبي للدفاع عن لقبه في بطولة الشان.

و قال موتسيبي في تصريح من قلب الجزائر: “لقد اطلعنا على البيان الصحفي الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و ما يمكننا قوله هو أنه قد حاولنا في الأيام الأخيرة التحدث مع كل طرف و كانت هناك تعقيدات قبل أن أصبح رئيسا”.

و أضاف رئيس الكاف في تعليقه على منع سلطات الجزائر دخول الطائرة المغربية التي كان مفترضا أن تقل العناصر الوطنية لقسنطينة: “يجب ألا تتدخل السياسة في كرة القدم، والتزامنا هو تعزيز كرة القدم، ستلعب هذه البطولة وستستمر وسيتم اتخاذ القرارات وفقًا للقواعد التي تحكم الكاف”.

هذا و كان فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة قد أكد سلفا بأن لاعبي المنتخب المغربي الأولمبي يواصلون لحدود الساعة تداريبهم في معسكر مغلق بمركز محمد السادس بالمعمورة، حيث كانوا يمنون النفس بالدفاع عن لقبهم الذي حققوه في نسختين متتاليتين و هما آخر نسختين من الشان غير أن منع سلطات البلد المنظم الترخيص لطائرة المنتخب من دخول الجزائر حرم اللاعبين من ذلك.

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‫5 تعليقات

  1. نعم يجب أن لا تتدخل السياسة في الرياضة و ايضا ان لا تتدخل الرياضة في السياسة، لذلك كان على المكتب الجامعي سلك الطريق الأسهل من أجل المشاركة و عدم لعب شد الحبل من أجل الإشهار، هناك خطوط جوية مفتوحة غير مباشرة vol escalé كان من السهل استعمالها .
    خطأ فادح من الجامعة التي لا زلنا ننتظر منها مآل التحقيق في ذلك الملف العفن الذب دنس انجاز المنتخب الوطني في مونديال قطر

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