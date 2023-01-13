مباريات اليوم.. انطلاق الجولة 12 بقمة الوداد و الحسنية دون جمهور
هبة بريس ـ رياضة
تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة 12 من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول و ذلك بإجراء مبارتين اثنتين.
في الساعة السادسة و الربع، سيواجه فريق الوداد الرياضي نظيره حسنية أكادير في قمة الجولة، و هي المباراة التي تقرر إجراؤها دون جمهور بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة تطوان.
بعد ذلك، سيستقبل فريق مولودية وجدة نظيره الدفاع الحسني الجديدي، بداية من الساعة الثامنة و النصف ليلا بالمركب الشرفي بوجدة.
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5 تعليقات
الوداد يجب أن يفوز لكي تكون له تحفيز
الفوز سيعطي دفعة معنوية الوداد
الوداد في حاجة للفوز
ديما وداد
اللهم صل وسلم على نبينا محمد