مباريات اليوم.. انطلاق الجولة 12 بقمة الوداد و الحسنية دون جمهور

هبة بريس ـ رياضة

تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة 12 من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول و ذلك بإجراء مبارتين اثنتين.

في الساعة السادسة و الربع، سيواجه فريق الوداد الرياضي نظيره حسنية أكادير في قمة الجولة، و هي المباراة التي تقرر إجراؤها دون جمهور بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة تطوان.

بعد ذلك، سيستقبل فريق مولودية وجدة نظيره الدفاع الحسني الجديدي، بداية من الساعة الثامنة و النصف ليلا بالمركب الشرفي بوجدة.

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