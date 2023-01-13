مبابي وحكيمي يعودان إلى تدريبات باريس سان جيرمان

2023-01-13 / 09:53
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هبة بريس - وكالات

عاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والمدافع المغربي أشرف حكيمي أمس الخميس إلى تمارين باريس سان جيرمان، بعد إجازة دامت عشرة أيام في أعقاب مشاركتهما في مونديال قطر.

ونشر حساب الفريق الباريسي على “تويتر”، فيديو يظهر اللاعبَين يشاركان في حصة في المركز التدريبي وأردفه بعبارة “عودة موفقة إلى التمارين”.

وعاد اللاعبان سريعا إلى النادي الباريسي بعد كأس العالم في قطر، وشاركا في مبارتين، قبل ان يحصلا على إجازة لمدة 10 أيام.

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