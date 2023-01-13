وفاة ابنة إلفيس بريسلي

هبة بريس - وكالات

توفيت ليزا ماري بريسلي، الطفلة الوحيدة لإلفيس بريسلي والمغنية وكاتبة الأغاني المعنية بالحفاظ على إرث والدها، بعد دخولها المستشفى لحالة طبية طارئة. كانت تبلغ من العمر 54 عاما.

وأكدت والدتها بريسيلا وفاتها في أحد مستشفيات لوس أنجليس، بعد ساعات قليلة من نقل المسعفين ابنتها إلى المستشفى بعد تعرضها لنوبة طبية في منزلها.

وقالت بريسيلا بريسلي في بيان: “بقلب مثقل يجب أن أشارك الأخبار المفجعة وهي أن ابنتي الجميلة ليزا ماري تركتنا … لقد كانت المرأة الأكثر شغفا وقوة وحبا التي عرفتها على الإطلاق”.

وشاركت بريسلي جاذبية والدها المليئة بالحيوية، والابتسامة الجريئة، والصوت المنخفض المليء بالحيوية وتابعته بشكل احترافي، وأصدرت ألبومات موسيقى الروك الخاصة بها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وظهرت على خشبة المسرح مع بات بيناتار وريتشارد هاولي من بين آخرين.

حتى أنها شكلت روابط موسيقية مباشرة مع والدها، ودمجت صوتها في تسجيلات إلفيس مثل “إن ذا غيتو” و”دونت كراي دادي”، وهي أغنية حزينة ذكرته بوفاة والدته في وقت مبكر (جدة ليزا ماري)، غلاديس بريسلي.

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