طقس الاربعاء
الصورة تعبيرية

طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2023-01-13 / 09:09
8
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة.

كما يُرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق كل من السهول الشمالية والوسطى، والسايس، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء غائمة أحيانا فوق كل من مناطق الأطلس، والجنوب الشرقي، والريف والواجهة المتوسطية مع نزول قطرات مطرية متفرقة، فضلا سقوط ثلوج فوق قمم الأطلس الكبير.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و 04 درجات بمناطق الأطلس، وما بين 04 و 08 درجات بكل من الريف والسفوح الجنوبية الشرقية، والهضاب العليا والشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 07 و12 درجة بمناطق الغرب، والسهول الغربية المجاورة للأطلس وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و 16 درجة بجنوب المملكة، وستكون ما بين 08 و12 درجة في ما تبقى من أنحاء المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين أصيلة وطرفاية، وهائجا جنوب الداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ألحقا خسائر مادية بسيارات بالشارع العام.. إيقاف شخصين بالبيضاء

ألحقا خسائر مادية بسيارات بالشارع العام.. إيقاف شخصين بالبيضاء

2023-01-13 / 12:03
Photo of وارزازات تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

وارزازات تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-13 / 11:35
Photo of حزب الأحرار وجبهة العمل الأمازيغي يحتفيان برأس السنة الأمازيغية  

حزب الأحرار وجبهة العمل الأمازيغي يحتفيان برأس السنة الأمازيغية…

2023-01-13 / 10:40
Photo of لحليمي : المقاولات الخاصة والأسر ستساهم في إنعاش الرأسمال المادي

لحليمي : المقاولات الخاصة والأسر ستساهم في إنعاش الرأسمال…

2023-01-12 / 23:28
Photo of حماية المعطيات الشخصية ..نحو اعادة الهيكلة

حماية المعطيات الشخصية ..نحو اعادة الهيكلة

2023-01-12 / 23:05
Photo of مشاركة المنتخب المغربي بالجزائر…لقجع يفتح باب المشاركة مجددا

مشاركة المنتخب المغربي بالجزائر…لقجع يفتح باب المشاركة مجددا

2023-01-12 / 22:12
Photo of “بنعليلو” يدعو إلى الاهتمام بتهديدات الرقمنة على “حقوق المرتفقين”

“بنعليلو” يدعو إلى الاهتمام بتهديدات الرقمنة على “حقوق المرتفقين”

2023-01-12 / 21:09
Photo of ضابط أمن يشهر سلاحه الوظيفي لتوقيف مجرم بجرسيف

ضابط أمن يشهر سلاحه الوظيفي لتوقيف مجرم بجرسيف

2023-01-12 / 20:12
Photo of “الخارجية الأميركية” تطالب بإطلاق سراح معتقلين سياسيين “

“الخارجية الأميركية” تطالب بإطلاق سراح معتقلين سياسيين “

2023-01-12 / 19:09
Photo of مطالب بضمان الحريات وإطلاق سراح معتقلي الراي

مطالب بضمان الحريات وإطلاق سراح معتقلي الراي

2023-01-12 / 18:19

‫8 تعليقات

  1. قال رَسول الله ﷺ 💚 البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق