مشاركة المنتخب المغربي بالجزائر…لقجع يفتح باب المشاركة مجددا
هبة بريس _ رياضة
قال رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع في تصريح جديد ، إن ” المغرب مستعد للسفر إلى وهران في حالة حصولنا على رد إيجابي”.
لقجع الذي تحدث للقناة الثانية استرسل بالقول ” الجامعة تنتظر الترخيص من طرف الجهاز المنظم بالتنقل انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة، بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية”.
وأشار رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم أن ” لاعبي المنتخب الوطني المغربي لا يزالون في معسكر محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، حيث يستعدون للمشاركة في “الشان”، في حالة كان هناك رد إيجابي ”
وربط لقجع بين السفر الى الجزائر وقبول الجزائر بطلب المغرب مشيرا أن الأشبال جاهزون للمشاركة من أجل الدفاع عن لقبهم”.
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16 تعليقات
لا تخلط بين السياسة و الرياضة اسي لقجع هناك أجواء مباشرة مقفلة يجب اللجوء إلى رحلة غير مباشرة
برافو السي لقجع هم يخلطون بين السياسة والرياضة (عدم الترخيص لطائرة المنتخب المغربي) ويخلطون بين السياسة والاقتصاد (غلق انبوب الغاز المار الى اسبانيا)! هكذا هم الكابرانات المستوى جد متدني في التفكير وفي اخد القرارات! اصبحوا اضحوكة العالم ! هكذا يجب فضحهم امام العالم
صاحب التعليق بدير إذا لم تكن عندك عزة و كرامة فالمغاربة أصحاب عزة و كرامة، من أدخل السياسة في الرياضة هو أصلا من اغلق الحدود الجوية على على الطيران التجاري من جانب واحد و على مقابلة كرة القدم و الله أتعجب من بعض الأذمغة كيف تفكر و أقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به و فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا
اسي بدير راه الجزاءر لي كتخلط السياسة بالرياضة الاجواء مغلقة لأسباب سياسية وليست لأسباب رياضية، ومن يريد ان ينظم ملتقى رياضي هليه أن يتحلى بالروح الرياضية
حسب رأي إذا كانت عدم المشاركة لا تشكل أي عقوبات من الكاف تحرم المغرب من الكثير فلا داعي لذهاب إلى الجزائر؟ لأن الأمر أصبح ممل .
عدم المشاركة أفضل من المشاركة والله أعلم
الدولة التي تغلق حدودها ليست مؤهلة الاستضافة اي تضاهرة رياضية ولهذا على الاتحاد الافريقي ان يوقف جميع نشاطاتها معها..
لا تدخل بين السياسة والرياضة
الجزائر لم تستجيب لقرار المغرب حول خط مباشر من المغرب الى قسطنطينية..
دخلت السياسة في الرياضة غير كاتخربق
نحن نريد الصلح ليس النزاع
قرار صائب تجنبا لما حدث لشباب المحلي في كاس العرب الذي اقيم في الجزائر..
على الاتحاد الافريقي معاقبة الجزائر التي منعت الطائرة المغرب من الوصول إلى الجزائر ..
الرياضة اخلاق وعندما تغيب الأخلاق تحل محلها السذاجة ..
المغرب لم يعلن بعد موقفه الرسمي النهائي من مشاركته في نهائيات الشان..
هذا هو الذكاء السياسي الرياضي للمغرب فعلا تصرف راقي يزيح كل المسؤولية عنه في رغبته للمشاركة بالشان ولكن بالشروط السابق ذكرها ..
الجزائر ليس لها قرار سيادي قراراتها عشوائية..