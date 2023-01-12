“خليج 25” …العراق يقسو على اليمن وعمان تقصي السعودية

2023-01-12 / 20:34
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هبة بريس _ وكالات

حجز منتخبا العراق وعمان، الخميس، بطاقتي التأهل إلى المربع الذهبي في بطولة “خليجي 25” المقامة في البصرة.

ومزق “أسود الرافدين” شباك اليمن بخمسة أهداف نظيفة ليرفعوا رصيدهم إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

في حين حقق المنتخب العماني الفوز على السعودية 2-1 ليتأهل إلى الدور الثاني في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن العراق، في حين ودع الأخضر السعودي كأس الخليج من الدور الأول.

وفي مواجهتي نصف النهائي يلتقي “أسود الرافدين” مع ثاني المجموعة الثانية التي تتنافس فيها منتخبات الكويت وقطر والبحرين على التأهل بعد أن ودعت الإمارات البطولة بخسارتين.

ويلتقي يوم الغد المنتخب البحريني حامل اللقب (6 نقاط) مع الكويت (3 نقاط)، في حين تسعى قطر (3 نقاط) إلى حسم التأهل من بوابة الإمارات التي لم تحقق أي نقطة

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