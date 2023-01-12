سابقة…أوزين يراسل البرلمان بسؤال كتابي باللغة الأمازيغية
محمد منفلوطي_ هبة بريس
وجه النائبان ادريس السنتيسي ومحمد اوزين باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا مصاغا باللغة الامازيغية ( تيفيناغ)، إلى وزيرة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة حول موضوع : تنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
هذا، وقد تطرق السؤال للمنظومة اللغوية والثقافية ببلادنا الذي تؤطره مرجعية دستورية، وقوانين تنظيمية ورؤية استراتيجية ، من قبيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية باعتباره مؤسسة دستورية منوط بها المساهمة في بلورة السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، ومواكبة أوراش أجرأة المنظومة القانونية ذات الصلة، وهي أوراش لازالت تنتظر التنزيل والتفعيل بعد أزيد من ثلاث سنوات على صدورها،
وفي هذا السياق وبتقييم موضوعي لسنة ونصف من عمل الحكومة سجل النائبان بأسف أن الحكومة واحزابها المساندة لا ترى في الأمازيغية إلا واجهات الإدارات وترجمة أسمائها، في ظل عجزها البين على بلورة سياسة عمومية تجعل الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة دعامة ومنطلقا لتنزيل النموذج التنموي الجديد والمنشود
وأضاف السؤال أنه وبناء عليه وبعد التزام الحكومة في برنامجها بتخصيص مليار درهم لترسيم الأمازيغية، ساءل الفريق الحركي الوزيرة المحترمة حول مخطط الحكومة لتفعيل هذا الرهان؟ ومآل المخططات القطاعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وايضا مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربيةوصندوق النهوض بالأمازيغية؟
كما انصب التساؤل عن مآل الإعتمادات المخصصة في القانون المالي لسنة 2022 المحددة في عشرين مليون درهم ، وأين صرفت وكيف صرفت وقس على ذلك 30 مليون درهم المبرمجة في ميزانية 2023 ؟
وصلة بما سبق طرح السؤال عن التدابير الحكومية المتخدة لإقرار فاتح السنة الامازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها .
13 تعليقات
الشعبوية ديال والو!
كاين شي معقول؟ شي مشاريع الناس تخدم اولى غير اللعب على العاطفة ؟؟!
سنة أمازيغية جميلة
هده دولة مغربية ليس أمازيغية
هنا في ألمانيا مثلا هناك لديهم لغة واحدة لدراسة بالرغم ان عندهم ابْلاَتْ دوتَشْ في الوسط والشمال وفي الجنوب البَيِّريَّة وفي الشرق هناك كانوا يتكلمون بلغة أخرى ومع ذلك هما الان موحدين متقدمون لان لهم لغة واحدة الالمانية يتكلمون بها يقرؤون بها ويكتبونها وكدلك في بلجيكا وفي فرنسا وفي اسبانيا ونحن نتكلم بالدرجة ونقرأ بالعربية والفرنسي التي ماتت والآن باغين دخلوا لهجة جديدة لهي الشلحة ومن بعد ما الدول الأخرى تقدموا في كل شيء نحن بهذه اللهجة الجديدة نرجع الف السنين إلى الوراء نعتمدوا على الدمياطي ونصعوا السحر به، إوا آحنا تقدمنا.
اللهم صل وسلم على نبينا
كل الحب والاحترام والتقدير الأمازيغية
في اي دولة في العالم كان مصير اوزين في ابسط الأوضاع المنع من مزاولة اي نشاط سياسي…!!
ما معيار اختياره لخلافة العنصر ؟
بعد ما تم عزله…ترى هل اصبحت هناك صكوك غفران خاصة ب.على اي كل المغاربة يعلمون كيف وصل الا هو و من اوصله…!!
يحكى ان احدهم طلب من جمع حفظة القرآن ان يدعوا له بان يكون خفيف الظل على الناس!!
C’est pas unique!Y a déjà fatima Tabaamrant qu’as adressée en sa langue maternelle lorsque elle était député.Est ce que c’est la honte.Je suis berbere authentique sur ma terre
القران،الكريم،والسنة،النبوية،كتبت باللغة العربية،الفصحى يا صاحب الكراطة،اين هي العشرين مليار انتاع،الملعب الامازيغية،وهذه،الضجة كلها جاية،من اليهود الذين،ازدادوا في الأماكن الشلحوية بالمغرب ليس،الا متى كان لالامازيغية،راية،الراية،المغربية واحدة،ويعرفها العالم كله واؤكد،لكم بؤن،الامازيغ يكرهون العرب،وهذا على لسان،الكثير،منهم،لأنهم عنصريون اكثر،من عنصرية،فرنسا،عباد،الصليب
البوز الصبياني فقط لاغير ومن شخص له سوابق في عدم المعقول
لو كنا في دولة تحترم القانو وتحترم شعبها لكان هذ ازين وراء القطبان كيف يعقل واحد بحال هذ شابع فضائح مزال يتقلد المناصب
السؤال .لو كانت هذه الامازغية لغة لترك اجدادكم كتب ومخطوطات بتلك اللغة.كما تركتها جل الحضارات السابقة.تفتخرون بلغة مفبركة.للاسف.نحن نريد تعلم ابنائنا اللغة الانجليزية.مع الحفاظ بالعربية.
كتابها تشبه العبرية أيها الأمازيغ لغة القرآن ولغة الإسلام العربية لاأظن أنكم ترضون أن أبناءكم يتعلمون لهجتكم كتابيا لأنها لهجة ميتة وجميع لغاة العالم كلها زائلة ماعدا اللغة التي شرفنا بها الله تعالى على جميع الأمم لهذا ارجعو عن غيكم وتشبتوا بلغة دينكم وراية بلدكم فمن غير ذلك أنتم تتيرون البلبة فقط لاغير ودين الله هو الغالب في الأخير وأنتم واعون بهذا
والوزير الذي راسل البرلمان بالأمازيغية أقول له عند الزهر جيتي فهاد البلاد وكاكنتي فأوربا وكان راك مزال فالحبس والله المستعان