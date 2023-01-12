ضابط أمن يشهر سلاحه الوظيفي لتوقيف مجرم بجرسيف

هبة بريس _ الرباط

اضطر رجل شرطة يعمل بالدائرة الأمنية الثانية بجرسيف لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله، مساء اليوم الخميس 12 يناير الجاري، وذلك لتوقيف شاب، من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض من الحجم الكبير.

وكانت دورية للشرطة التابعة للدائرة الثانية تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بدوار الليل بعد مذكرة بحث في جرائم جنائية عديدة تتعلق بالاختطاف و الاغتصاب وغيرها ، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة بواسطة سكين من الحجم الكبير ، الأمر الذي اضطر ضابط الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عن المشتبه فيه.

وأسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف المشتبه فيه بعد محاولته الفرار ، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء.

وتم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له

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