A woman wears tape over her mouth during a demonstration called by Nosomosdelito, a regrouping of some 40 collectives in Sevilla, against Spain's proposed new public security law, which introduces hefty fines for unauthorised protests and allows for the summary expulsion of migrants that try to enter the country illegally, has sparked fierce opposition from human rights activists, in Sevilla on December 27, 2014. The lower house of parliament approved the law -- dubbed the "Ley Mordaza" or "Gag Law" by its critics -- with the votes of the ruling conservative Popular Party which has a majority in the assembly with all opposition parties voting against the bill. AFP PHOTO / CRISTINA QUICLER (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

“الخارجية الأميركية” تطالب بإطلاق سراح معتقلين سياسيين “

2023-01-12 / 19:09
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هبة بريس _ وكالات

سلطت وزارة الخارجية الأميركية سلطت على عدد من السجناء السياسيين في تقرير موسع لتطلق حملة “بدون سبب عادل” (Without Just Cause)، الأربعاء، والتي تعهدت واشنطن بالالتزام بها في أول “قمة من أجل الديمقراطية” عقدت عام 2021.

وستحرص الخارجية الأميركية ضمن هذه الحملة على الضغط على الحكومات حول العالم من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين.

وقالت الخارجية الأميركية في تغريدة: “ندعو الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إطلاق سراح المحتجزين لممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية الأساسية”.

ونقلت الوزارة عن المتحدث باسمها، نيد برايس، قوله: “إن احتجاز السجناء السياسيين يخلق مناخًا من الخوف ويخنق المشاركة السياسية والحريات الأساسية. من هنا نطلق في “قمة من أجل الديمقراطية” هذا العام مبادرة ‘بدون سبب عادل’ بغية الضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين”

وأكدت الخارجية في التقرير الخاص بالحملة، والذي نشرته عبر موقعها، أن “هؤلاء الأفراد (السجناء السياسيين) يسلطون الضوء على جهود الأنظمة المتنامية لإسكات المعارضة وقمع حرياتهم الأساسية”.

وأشارت إلى أن “السجناء السياسيين بأعداد لا تحصر يتعرضون للتعذيب والاحتجاز في ظروف غير إنسانية والاختفاء القسري، وغيرها من أنواع العنف. عائلاتهم تحن إلى لقاء أحبتهم المسجونين”.

وشددت الوزارة أن حملة “بدون سبب عادل” تنطلق من واشنطن إلى السفارات الأميركية والقنصليات حول العالم “لندعو إلى الإفراج عن هؤلاء السجناء السياسيين وغيرهم باللجوء إلى الدبلوماسية والاتفاقات الثنائية والاستعانة بالمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والاجتماع بحكومات أخرى بالإضافة إلى لقاء عائلات” هؤلاء الأفراد

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