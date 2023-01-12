هل تحدث دول” قمة النقب” محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين

هبة بريس _ الرباط

كشفت وثيقة أن الدول المشاركة في إنشاء منتدى النقب، توافقت على إمكانية الاستفادة من التعاون الإقليمي لتمهيد الطريق لإطلاق محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكر موقع “أكسيوز” أن الدول المشاركة تبنت ما يطلق عليه “إطار التعاون الإقليمي لمنتدى النقب” في نونبر لكن بنود الاتفاق ظلت مخفية حتى اختتام الاجتماع الأول للمنتدى في أبو ظبي هذا الأسبوع.

ومن بين أهداف المنتدى الواردة في الوثيقة إنشاء وتنفيذ مبادرات من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين.

ويؤكد المشاركون أنه من الممكن تسخير العلاقات بين دول المنتدى، لبث قوة دافعة في “العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية”.

ويهدف ذلك إلى تحقيق ما أطلقوا عليه “الحل التفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، وتعزيزاً للجهود المطلوبة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل”.

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