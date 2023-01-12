هل تحدث دول” قمة النقب” محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين
هبة بريس _ الرباط
كشفت وثيقة أن الدول المشاركة في إنشاء منتدى النقب، توافقت على إمكانية الاستفادة من التعاون الإقليمي لتمهيد الطريق لإطلاق محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وذكر موقع “أكسيوز” أن الدول المشاركة تبنت ما يطلق عليه “إطار التعاون الإقليمي لمنتدى النقب” في نونبر لكن بنود الاتفاق ظلت مخفية حتى اختتام الاجتماع الأول للمنتدى في أبو ظبي هذا الأسبوع.
ومن بين أهداف المنتدى الواردة في الوثيقة إنشاء وتنفيذ مبادرات من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين.
ويؤكد المشاركون أنه من الممكن تسخير العلاقات بين دول المنتدى، لبث قوة دافعة في “العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية”.
ويهدف ذلك إلى تحقيق ما أطلقوا عليه “الحل التفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، وتعزيزاً للجهود المطلوبة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل”.
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8 تعليقات
نرحب بجميع الدول المشاركة ومحبة للإسلام ونتمنى ان يصلوا الى حلول مناسبة ترضي الطرفين (فلسطين واسرائيل ) في قضية فلسطين..
نرجوا ان تكون انطلاقة خير وتعاون وتطوير العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما ..
لن تحل قضية فلسطين إلا بربط علاقات متينة وقوية مع حسن الجوار مع إسرائيل …
كل الغرابة والاندهاش كيف يعقل أن فلسطين تمد يدها لمن اغتصب أراضيها وقتل العديد من اهاليها وهتك عرضها اللهم هذا منكر في حق الفلسطينين وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
مصلحة الفلسطنين فوق كل اعتبار…علاقة اسرائيل مع فلسطين نتمنى ان تتجدد وتعطي اكلها… والتوفيق للجميع..
إنها السياسة ولغة المصلحة فقط ومسرحية ديبلوماسية تسير على خطى طاكتيكية من طرف الإستعمار الصهيوني..
نتمنى السلام والسلم والأمان والاستقرار السياسي في فلسطين واسترجاع أراضيها المغتصبة من طرف الإستعمار الصهيوني …
مرحبا باخواننا المشاركين في هذه القمة التقب في السلم والسلام والاستقرار بين البلدين الفلسطين واسرائيل….