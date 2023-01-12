هل تحدث دول” قمة النقب” محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين

2023-01-12 / 18:54
8
هبة بريس _ الرباط

كشفت وثيقة أن الدول المشاركة في إنشاء منتدى النقب، توافقت على إمكانية الاستفادة من التعاون الإقليمي لتمهيد الطريق لإطلاق محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكر موقع “أكسيوز” أن الدول المشاركة تبنت ما يطلق عليه “إطار التعاون الإقليمي لمنتدى النقب” في نونبر لكن بنود الاتفاق ظلت مخفية حتى اختتام الاجتماع الأول للمنتدى في أبو ظبي هذا الأسبوع.

ومن بين أهداف المنتدى الواردة في الوثيقة إنشاء وتنفيذ مبادرات من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين.

ويؤكد المشاركون أنه من الممكن تسخير العلاقات بين دول المنتدى، لبث قوة دافعة في “العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية”.

ويهدف ذلك إلى تحقيق ما أطلقوا عليه “الحل التفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، وتعزيزاً للجهود المطلوبة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سابقة…أوزين يراسل البرلمان بسؤال كتابي باللغة الأمازيغية

سابقة…أوزين يراسل البرلمان بسؤال كتابي باللغة الأمازيغية

2023-01-12 / 20:17
Photo of مجلس الحكومة يفصح عن هوية ثلاث تعيينات بمناصب عليا

مجلس الحكومة يفصح عن هوية ثلاث تعيينات بمناصب عليا

2023-01-12 / 17:54
Photo of بابا الفاتيكان يعرب عن تقديره للملك محمد السادس

بابا الفاتيكان يعرب عن تقديره للملك محمد السادس

2023-01-12 / 17:39
Photo of بوريطة يستعرض أمام الحكومة امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية

بوريطة يستعرض أمام الحكومة امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية

2023-01-12 / 17:06
Photo of بايتاس يؤكد: “الحكومة منسجمة وفرقها متناغمة”

بايتاس يؤكد: “الحكومة منسجمة وفرقها متناغمة”

2023-01-12 / 16:50
Photo of بايتاس: قانون المالية يتيح إمكانات كبيرة لدعم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة

بايتاس: قانون المالية يتيح إمكانات كبيرة لدعم الاستثمار في…

2023-01-12 / 16:35
Photo of الحكومة تقرر إخضاع اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية للإعفاء الضريبي

الحكومة تقرر إخضاع اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية للإعفاء الضريبي

2023-01-12 / 16:00
Photo of مجلس الحكومة يصادق على تعديلات وهبي بخصوص الخبراء القضائيين

مجلس الحكومة يصادق على تعديلات وهبي بخصوص الخبراء القضائيين

2023-01-12 / 14:47
Photo of الحكومة: العلاقات المغربية الإسبانية عرفت دفعة قوية جدا

الحكومة: العلاقات المغربية الإسبانية عرفت دفعة قوية جدا

2023-01-12 / 14:46
Photo of الحكومة: علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي قوية.. و”أقلية” منزعجة منها

الحكومة: علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي قوية.. و”أقلية” منزعجة…

2023-01-12 / 14:03

‫8 تعليقات

  1. نرحب بجميع الدول المشاركة ومحبة للإسلام ونتمنى ان يصلوا الى حلول مناسبة ترضي الطرفين (فلسطين واسرائيل ) في قضية فلسطين..

  2. نرجوا ان تكون انطلاقة خير وتعاون وتطوير العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما ..

  4. كل الغرابة والاندهاش كيف يعقل أن فلسطين تمد يدها لمن اغتصب أراضيها وقتل العديد من اهاليها وهتك عرضها اللهم هذا منكر في حق الفلسطينين وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

  5. مصلحة الفلسطنين فوق كل اعتبار…علاقة اسرائيل مع فلسطين نتمنى ان تتجدد وتعطي اكلها… والتوفيق للجميع..

  6. إنها السياسة ولغة المصلحة فقط ومسرحية ديبلوماسية تسير على خطى طاكتيكية من طرف الإستعمار الصهيوني..

  7. نتمنى السلام والسلم والأمان والاستقرار السياسي في فلسطين واسترجاع أراضيها المغتصبة من طرف الإستعمار الصهيوني …

  8. مرحبا باخواننا المشاركين في هذه القمة التقب في السلم والسلام والاستقرار بين البلدين الفلسطين واسرائيل….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق