مطالب بضمان الحريات وإطلاق سراح معتقلي الراي

2023-01-12 / 18:19
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هبة بريس _ الرباط

سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن تجاوز الوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلق يمر بالضرورة عبر حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات سياسية لبناء ديمقراطية حقيقية

وطالبت الكونفدرالية في بلاغ لمجلسها الوطني بضمان الحريات الفردية والعامة، وفي قلبها الحريات النقابية، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمدونين والصحفيين، ومعتقلي الحراكات الشعبية.

ودعت الكونفدرالية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، مركزيا وقطاعيا، وترابيا، وحل النزاعات الشغلية على قاعدة احترام القوانين الشغلية، وتلبية مطالب العمال والأجراء، وتحسين معاشات المتقاعدين وإعفائها من الضريبة على الدخل.

وعاودت المركزية النقابية مطالبتها للحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية.

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‫7 تعليقات

  1. الوضع متجه إلى الحضيض سنصل الى _100٪100 حرية،انتظروا قليلا، أما حاليا فقد صلينا صلاة الجنازة على الحرية منذ وجدنا في هذا الوطن

  7. عن اي نوع من الحريات تتكلمون عنها.هل التي يضغط بها الاتحاد الاوربي على الدول الضعيفة.كمواطن اجول كيفما اريد داخل وطني بالنهار بالليل اسافر لا احد يوقفني او حتى يسالني.احترم قانون الوطن لا اقل.ولا اكثر…….لا اتاجر بكلمة الحرية للضحك على المواطنين.

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