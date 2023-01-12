بابا الفاتيكان يعرب عن تقديره للملك محمد السادس

2023-01-12 / 17:39
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هبة بريس

أعرب بابا الفاتيكان عن تقديره للملك محمد السادس، منوها بالعلاقات القائمة بين المملكة والكرسي الرسولي.

وبمناسبة التقليد السنوي لتبادل تهاني العام الجديد 2023، الذي يقيمه قداسة البابا، على شرف السلك الدبلوماسي، وخلال تقديم التهنئة من سفيرة الملك محمد السادس لدى الكرسي الرسولي، الفاتيكان، رجاء ناجي مكاوي، حرص البابا على التنويه بعميق تقديره واحترامه المميز لشخص الملك محمد السادس، وما احتفظ به من ذكريات طيبة خلال زيارته للمملكة المغربية نهاية مارس 2019، وما عاد به من جميل الذكريات والانطباع الجيد جدا، عن العاهل المغربي، وعن المغرب وحفاوة الاستقبال.

كما نوه البابا فرانسيس بالعلاقات القوية والمميزة القائمة بين الكرسي الرسولي والمملكة المغربية، واصفا إياها بالنموذجية.

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