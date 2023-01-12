بايتاس يؤكد: “الحكومة منسجمة وفرقها متناغمة”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها العمل على تفعيل التوجيهات الملكية بخصوص الدولة الاجتماعية، والوفاء بالالتزامات التي تم تقديمها إبان البرنامج الحكومي بمجلس النواب والتفاعل مع السياق ومتطلباته للوقوف إلى جانب المواطن ومساعدته.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هذه أولويات الحكومة، والعمل الذي تقوم به بشكل يومي ودقيق.. ومكايناش شي حكومة ممكن تنجح في ورش كبير مثل الحماية الاجتماعية اذا لم تكن حكومة منسجمة، هذه حكومة منسجمة والفرق المشكلة لها متناغمة تعمل على انجاح هذه الاوراش، وتبقى السياقات مختلفة داخل كل حزب وهذه أمور تتعلق بهذه الأحزاب.”

لكن المهم، يشدد ذات المتحدث، “هو الانسجام والتعاون والانخراط القوي في تفعيل التوجيهات الملكية والالتزامات الحكومية.”

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