بايتاس يؤكد: “الحكومة منسجمة وفرقها متناغمة”
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها العمل على تفعيل التوجيهات الملكية بخصوص الدولة الاجتماعية، والوفاء بالالتزامات التي تم تقديمها إبان البرنامج الحكومي بمجلس النواب والتفاعل مع السياق ومتطلباته للوقوف إلى جانب المواطن ومساعدته.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هذه أولويات الحكومة، والعمل الذي تقوم به بشكل يومي ودقيق.. ومكايناش شي حكومة ممكن تنجح في ورش كبير مثل الحماية الاجتماعية اذا لم تكن حكومة منسجمة، هذه حكومة منسجمة والفرق المشكلة لها متناغمة تعمل على انجاح هذه الاوراش، وتبقى السياقات مختلفة داخل كل حزب وهذه أمور تتعلق بهذه الأحزاب.”
لكن المهم، يشدد ذات المتحدث، “هو الانسجام والتعاون والانخراط القوي في تفعيل التوجيهات الملكية والالتزامات الحكومية.”
12 تعليقات
ياسيد مصطفى بايتاس الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح وليس كلام حبر على ورق نريد المعقول والتغيير والاصلاحات بمعنى الكلمة.
نتمنى من الحكومة ان تبذل كل المجهودات في حل ومعالجة المشاكل الشباب العاطل والبطالي والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا هذآ هو الأهم …
يجب على الحكومة أن تنصت للمواطنين وتضع حلا مناسبا للخروج من الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً..
النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق ورئية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل استثمار مهم في دولة مغربية … ياسيد مصطفى بايتاس…
تعزيز السياحة بالمغرب ودعم وتطوير الاستثمارات للشباب وتشجيعه وأن تكون هناك حكامة جيدة ومصدافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية..
المشاكل ياسيد مصطفى بايتاس زادت الطين بلة…والفاهم يفهم هههههههههههه.
يجيب تخفيف من الضرائب ودعم المقاولات الصغرى والكبرى وان تكون استقلالية المالية للشباب للتحدي جميع العراقيل في الاقتصاد الوطني المغربي. والحد من البطالة..
المواطن المغربي هو من يتخبط مع الزمن ولقمة العيش ولا داعي الابتزاز.. الشعب المغربي يئس من تصرفاتكم التافهة وقرراتكم التي لا محل لها من الإعراب والمفيذ غير موجود….
الحكومة تسهر على الاصلاح والتغيير وتحاول بكل مجهود لخدمة الوطن بشكل كبير للخروج من الأزمة الإقتصادية..
نحن نفتخر بهذه الحكومة لأن لا شيء يعلوا لديها فوق المصلحة الوطنية والعامة لحد الآن والحمدلله نشاهد أن الحكومة اعطت مجهود رائع ومميز جدا للنهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه..
منسجمة على المحسوبية و الزبونية، و باباك صاحبي، و باباك لباس عليه. امتحان المحاماة خير دليل.
نعم منسجمة في تقسيم الكعكة هاد الحكومة فقرت الشعب لا رقيب ولا حسيب موعدنا عند الله وفي الصراط حسبي الله في كل مسؤول اكل مال الشعب