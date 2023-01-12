بايتاس: قانون المالية يتيح إمكانات كبيرة لدعم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة

هبة بريس

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن الإجراءات التي تتخذها المملكة و”الإمكانات الكبيرة” التي جاء بها قانون المالية لدعم الاستثمار، تؤكد على أن هناك استثمارات كبيرة ستعرفها البلاد في مجال الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن “الإجراءات التي تقوم بها بلادنا والإمكانات الكبيرة التي جاءت في قانون المالية لدعم الاستثمار، فضلا عن مراسيم ميثاق الاستثمار الجديد التي ستصدر في الأسابيع القليلة المقبلة، تؤكد أن هناك استثمارات كبيرة ستعرفها بلادنا في هذا المجال، ستعزز من الطاقة الإنتاجية”.

وأكد أن “تأثيرات جائحة كوفيد-19، والنزاعات الجيو-استراتيجية، والتضخم وعدم وضوح الرؤية، أدت إلى تباطؤ الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة على الصعيد الدولي وليس فقط ببلادنا”.

وأبرز في ذات السياق، أهمية التوجيهات السامية للملك محمد السادس، خلال ترؤسه للاجتماع الذي خصص لتطوير الطاقات المتجددة، من أجل تعزيز مكانة المغرب مستقبلا في هذا المجال.

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