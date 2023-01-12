بايتاس: بلادنا حققت مكاسب كبيرة في ورش تفعيل الأمازيغية

2023-01-12 / 16:09
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مص،فى بايتاس، على أن بلادنا حققت مكاسب كبيرة جدا في ورش الأمازيغية، منذ خطاب أجدير الملكي، ثم الدسترة في سنة 2011، إلى التفعيل الحقيقي اليوم لهذا الورش.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هناك إرادة سياسية لهذا التنزيل والتفعيل الرسمي للأمازيغية، وهناك إرادة مالية وحضور رئيس الحكومة ومعظم أعضائها بمدينة الخميسات لم يكن بهدف البهرجة والفلكور، بل لوضع اللبنات الأساسية للتفعيل.”

وأضاف ذات المتحدث قائلا “هدفنا هو أن المواطن يمشي للادارة ويلقى اللي يتواصل معاه بالامازيغية لتسهيل المساطر الادارية من جهة وإعطاء انطباع بالثقة من جهة أخرى.”

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‫6 تعليقات

  3. زرت الحمد لله المغرب شمالا شرقا غربا جنوبا لم أرى أكرم ولا أجود من إخواننا الأمازيغ 😘

  6. هؤلاء يريدون زرع التفرقة والفتن ليسودوا
    المغاربة يريدون العيش الكريم اما خدمتكم لاجندات الاحتلال مردوده في وجوهكم

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