مجلس الحكومة يفصح عن هوية ثلاث تعيينات بمناصب عليا

هبة بريس ـ الرباط

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و حسب بلاغ للمجلس، فقد تم على مستوى رئاسة الحكومة، تعيين عبد الودود خربوش مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين لحسن معزيزي مديرا للشؤون التقنية والعلاقات المهنية، و كذلك نادية نحيل مديرة للموارد البشرية.

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