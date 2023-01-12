مجلس الحكومة يصادق على تعديلات وهبي بخصوص الخبراء القضائيين

2023-01-12 / 14:47
6

هبة بريس ـ الرباط

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي تعرفها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ظهرت نزاعات وقضايا جديدة مرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق، كما هو الحال بالنسبة للنزاعات المتعلقة بميادين: الطاقات المتجددة، والوقاية من الأشعة النووية، وتشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات…إلخ، في ظل غياب خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات.

واعتبارا لما تحظى به مجموعة من المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة من مصداقية واحترافية وجاهزية في ميادين تخصصها، ونظرا لعدم وجود خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات، يهدف مشروع هذا القانون إلى إدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنيات الإدارية للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف وفد من الكونغرس الأمريكي

الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف وفد من الكونغرس…

2023-01-13 / 22:22
Photo of أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يبرزون ريادة المغرب في السلام

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يبرزون ريادة المغرب في السلام

2023-01-13 / 21:08
Photo of “الحسابات” المغربية / الموريتانية …تبادل للخبرات في مجال منهجية المراقبة

“الحسابات” المغربية / الموريتانية …تبادل للخبرات في مجال منهجية…

2023-01-13 / 19:53
Photo of وزير إعلام جزائري .. الدولة “تكمم الأصوات المعارضة”

وزير إعلام جزائري .. الدولة “تكمم الأصوات المعارضة”

2023-01-13 / 19:28
Photo of أخنوش يستقبل رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل

أخنوش يستقبل رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل

2023-01-13 / 17:22
Photo of غباء نظام الكابرانات.. عندما يخلط السياسة بالرياضة

غباء نظام الكابرانات.. عندما يخلط السياسة بالرياضة

2023-01-13 / 16:04
Photo of أخنوش ووفد من الكونغرس الأمريكي يؤكدان على العلاقات الاستثنائية بين البلدين

أخنوش ووفد من الكونغرس الأمريكي يؤكدان على العلاقات الاستثنائية…

2023-01-13 / 14:18
Photo of اختتام أشغال منتدى يهم “التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة”

اختتام أشغال منتدى يهم “التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة”

2023-01-12 / 20:54
Photo of سابقة…أوزين يراسل البرلمان بسؤال كتابي باللغة الأمازيغية

سابقة…أوزين يراسل البرلمان بسؤال كتابي باللغة الأمازيغية

2023-01-12 / 20:17
Photo of هل تحدث دول” قمة النقب” محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين

هل تحدث دول” قمة النقب” محادثات سلام بين إسرائيل…

2023-01-12 / 18:54

‫6 تعليقات

  6. تحدي صاااارخ للمجتمع ، هذا خاصو الحبس وهما كايوفقوا ليه . نعلهم الله إلى يوم الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق