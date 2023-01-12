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الحكومة: العلاقات المغربية الإسبانية عرفت دفعة قوية جدا

2023-01-12 / 14:46
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكدت الحكومة، على أن العلاقات المغربية الاسبانية قوية وعرفت دفعة قوية جدا  من طرف الملك ورئيس الحكومة الاسبانية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “هناك حرص على العمل بنفس جماعي في أجواء هذه الثقة التي تجمع الطرفين.”

وأضاف بايتاس، أن ملفات كثيرة ستناقش في القمة الرفيعة المستوى التي ستجمع البلدين.

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