حبوب الهلوسة بالمغرب.. الخطر القادم من الشرق والغرب

عبد اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت ظاهرة تعاطي المخدرات أهم الاخطار التي يواجهها المغرب، حيت يزداد إنتشارها خصوصا في صفوف الشباب والمراهقين في المدارس، في ظل انعدام استراتيجية حكومية لمحاربة الإدمان والحد من انتشاره، بل الأدهى أنها ردت على انشغالات وقلق الأولياء وفعاليات المجتمع المدني والهيئات الناشطة في مجال مكافحة المخدرات بتقنين القنب الهندي.

و تعدالمخدرات بكل أنواعها معضلة تهدد مستقبل أجيال وتضع مستقبل البلد على المحك، مما صعد موجة الانتقاد لسياسات الحكومة ولفشلها في اتخاذ تدابير لمكافحة الآفة في ظل شح مراكز العلاج وإعادة التأهيل للمدمنين بالمملكة.

و قد ضاعف انتشار تعاطي المخدرات من قلق الأولياء والجمعيات التربوية على حياة أبنائها،خاصة مع لجوء هؤلاء مؤخرا إلى تعاطي انواع جديدة من هذا السم القاتل القادم من الشرق والغرب.

في هذا التحقيق، سنتتبع حكاية المغاربة والمخدرات من البداية، لنصل إلى الوقت الراهن وكيف تحول المغرب من أكثر الدول المستهلكة لمخدرات أكثر خطرا على الشباب المغربي ومستقبله.

– مسار طويل حول المخدرات من أعشاب الى مواد مصنعة

خاضت المخدرات بالمغرب رحلة طويلة عبر التاريخ ، ومن خلال هذه الرحلة تطور كل مخدر على حدة، وانتقل من وسيلة لتحقيق المتعة إلى أداة يستعان بها في أعمال إجرامية.

من بين الانواع القديمة لبداية صنع مواد مخدرة بالمغرب نجد ” التقيوتات ” الذي تحول فيما بعد إلى مصطلح ” المعجون ” والذي لازال مستمرا في الاستهلاك لدى فئة في المجتمع المغربي ، وهو مزيج بين ” زيت القنب الهندي ” و ” ودقيق وفواكه جافة مسحوقة ” يستعمل خلال الجلسات الجماعية، مع أكواب شاي، و تحقق لمستهلكيها المتعة .

ومن أقدم المخدرات بالمغرب إستهلاكا هو ” القنب الهندي ” او ما يعرف عند العامية بعشبة “الكيف” قبل أن يدخل الفرنسيون في عهد الحماية ” التبغ المصنع “و يُزرَع الكيف على نطاق واسع في الريف ويُستهلَك بشكل مكثف، عبر تدخينه. كانت الطرق تختلف، من خلال استعمال مواد معينة مستخرجة منه، مثل أوراقه التي تسمى “الماريوان” التي تُدخَّن في شكل “جوانات”، أو الحشيش المُستخرَج من “زريعة الكيف” أو زيت الكيف و”الماريوان”، الذي يضاف إلى مواد أخرى ليصير له تأثير مخدر قوي. ويفسر اختلاف طرق استعمال الكيف اختلاف تسمياته، مثل ( الزطلة و الحشيش وفليطوكسا والغلغولة» و وتيبيسلة ..)

كانت جلسات النزاهة، إلى جانب اعتمادها على الشاي الذي يضم مواد مخدرة والكيف، تقوم على تناول مواد مخدرة مُحضَّرة تقليديا، وكانت النساء يصنعن هذه التّقيوتاتْ، لأزواجهن ويضعنها في أوانٍ من النحاس او الطين انذاك من أجل الجلسات مع ازواجهن من أجل تحقيق المتعة وتقوية الأداء الجنسي بحسب الاعتقاد السائد آنذاك .

كانت هذه المواد المخدرة كلها بديلا عن الخمور التي كان يُحظَر تناولُها على المسلمين، بحكم أنها محرمة، وقلة من هؤلاء كانوا يقبلون على تناول شراب آخر تقليدي الصنع، يُحضّره اليهود المغاربة يسمى “الماحيا”.

تحولَ تطورُ إنتاج وصنع واستهلاك المواد المخدرة سريعا في المغرب، فجأة، إلى ” صنعة ” يعاقب عليها قانونيا، تعتمد على مزج مواد كيميائية خطيرة، وابتعد الأمر عن مجرد وسائل لتحقيق المتعة خلال جلسات إلى مواد مساعدة على تنفيذ جرائم.

– حبوب هلوسة قادمة من الشرق والغرب

صار المدمنون بالمغرب ، يبحثون عن مواد مخدرة أكثر قوة. اخترِعت لذلك مواد جديدة وأضحت العمليات تتم بواسطة مواد كيميائية خطيرة، ستغير مسار تطور استهلاك المخدرات في المغرب وتقرنه بأبشع أعمال الإجرام الأقراص والعقاقير الطبية.

* اقراص ( لوبطاليطون)

حسب معطيات جمعيات مكافحة المخدرات، فقد كانت بداية هذا النوع من المخدرات في بداية السبعينيات القرن الماضي، بظهور تعاطي دواء يحمل اسم “لوبطاليطون”، وهو علبة دواء تضم ثمانية اقراص ذات لون وردي، كانت تباع بدرهمين للحبة الواحدة: «في البداية، كان هذا العقار يُستعمَل من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الإجرامي، وبينهم أساتذة ومحامون وتجار كانوا يتناولونه لأنه كان يساعدهم على التواصل مع الآخرين.. أول أسواق المخدرات التي أصبحت تبيع أدوية مخدرة هي زنقة كولميمة ودرب السادني وبوطويل في الدار البيضاء، وأول من أدخل هذه العقاقير مروج مخدرات شهير يدعى “الدكتور كاو” كان يقطن في كاريان سيدي عثمان. كان هذا الشخص يقتني هذا الدواء من المستشفيات ويقوم بغسله من “الصباغة”، قبل بيعه لزبناءه.

بدأت العقاقير تكتسح سوق المخدرات شيئا فشيئا. كانت بعض هذه العقاقير تشترى أو تهرب بطريقة غير شرعية من مستشفيات وصيدليات ، وعقاقير أخرى تهرَب من بعض الدول، مثل الجزائر وإيطاليا وفرنسا، عن طريق مافيات مخدرات.

ضمن هذه الموجة الأولى، دخلت حبوب هلوسة كانت تُستعمَل كأدوية ضد أمراض نفسية أو عصبية، أبرز هذه الأدوية عقار في شكل حبة عدس يهرب من إحدى الدول الأوروبية وله تأثير قوي جدا، يسمى “تريبل”.

بدأ سوق الأدوية والحبوب المهلوسة ينتعش بشكل كبير. خلال هذه الفترة، بدأت الحدود الشرقية بين الجزائر والمغرب نقطة استراتيجية لمعامل يمتلكها جنيرالات عسكر الجزائر كحرب جديدة ضد المغرب، عبر إدخال كميات كبيرة من العقاقير المهلوسة شديدة التأثير. بين هذه العقاقير، من بينها عقار يسمى “ريبلوم”، وهو دواء لأمراض الصرع وله تأثير تخديري قوي، كما دخل المغرب، إلى جانبه عقار آخر، أبيض اللون واستعمل كمخدر على نطاق واسع واسمه “لورتينال” بعدها بدأ المغاربة يستهلكون حبوبا مهلوسة أخرى لها تأثير أكبر، يتعلق الأمر بعقار “كاردينال”، وهو ينقسم إلى نوعين، نوع من صنف 0.5 ميليغرام، وآخر قوي من نوع 0.10 ميليغرام.

فجأة، ظهر ما سيغير مجرى الإدمان على حبوب الهلوسة في المغرب. كان ذلك ببروز ما يصطلح عليه “البولة الحمرا” أو ما يعرف عند العمومة ب “القرقوبي”، وهو في الأصل أدوية لمعالجة أمراض نفسية عصية.كان لونها أحمر، بعدها نوع اخرمن الاقراص يسمى “إيكسوبميل” و«لارتان» من فئة 0.5 ميليغرام، .

ستصير لحبوب الهلوسة شعبية كبيرة وسط المدمنين، بسبب انخفاض ثمنها في تلك الفترة، إذ لم يكن يتعدى ثمن الحبة الواحدة بضعة دراهم، لتظهر عقاقير مهلوسة جديدة، من انواع “فاليوم 10” و”كانالوبين”، الذي كان يصطلح عليه عند العموم ب “غوادالوبي” نسبة إلى مسلسل مكيسيكي لقيّ شهرة واسعة في التسعينيات من القرن الماضي .

قاد تطور حبوب الهلوسة إلى ظهور عقاقير ذات تأثير قوي ما زالت تسيطر حتى اليوم على سوق المخدرات القوية في المغرب، يتعلق الأمر بعقار يلقب ب”ابن زيدون”، وهو عقار يستعمله رياضيو كمال الأجسام ويُستهلَك على نطاق واسع من قبل مدمني المخدرات، إلى جانب نوع آخر من نوع يسمى “الحصان الأبيض” يمتاز بكونه مؤثرا جدا. وبعد الحملات الأمنية على هذه التجارة ، بدأت تتقلص بعض الاصناف من التداول، وأصبح العرض القليل المتوفر يشمل أدوية مهلوسة، مثل “روش 1″ و”روش 2” وعقار “ريفولتري” من فئة 2 ميليغرام، ومنه نوعان، ما زال بعضها يدخل من الجزائر، عبر طريق منطقة “مغنية،” إلى سوق الفلاح في وجدة، قبل أن يوزع في المغرب كله. ويدخل هذا الدواء، أيضا، عن طريق فرنسا، بتهريبه عبر الخطوط الدولية، من خلال دسه في قطع الشوكولاطة أو الحلوى وكان إكتشاف عملية تهريبه وبيعه في السوق المغربية ، بعدما اعتقلت الفرقة الجنائية في الدار البيضاء ثلاثة أشخاص تمكّنوا من إدخال 27 ألفا و500 حبة منه إلى المغرب الى جانب عملية خلالةالشهر الجاري بعد إحباط عملية ترويج الآلاف من حبوب الهلوسة والتي دخلت من باب سبتة، وتوقيف المروجين يتحدرون من تطوان شمال المملكة .

ومن المعلوم ان جميع هذه الأقراص المهلوسة، في البداية، تُقتنى من الصيدليات عبر تزوير الأوراق الطبية، كما لجأ المدمنون والمروجون إلى صيدليات مدن أخرى لاقتنائها. وكانت كيمات أخرى تخرج من مخازن مستشفيات الأمراض العقلية، كما أن هناك صديلانيون وبائعون عاديون في الصيدليات احترفوا الاتجار في هذه الأدوية، قبل أن يصدر قرار صارم من وزارة الصحة، يحظر بيعها. كان أطباء تخدير، بدورهم، يتاجرون في مواد مخدرة، بل منهم من يتعاطون هذه المواد، خاصة مادة “ليبنوفيل”، ذات التأثير التخديري القوي والتي يصعب الإقلاع عن الإدمان عليها تقول دراسات طبية في هذا الشأن.

كما ساهم منع بيع الصيدليات لهذه العقاقير وتشديد المراقبة عند الحدود الجزائرية المغربية وداخل المدن التي تشيع فيها عمليات الاتجار في حبوب الهلوسة في ارتفاع ثمنها بشكل كبير بعد أن انتقل ثمن القرقوبي من 3 إلى 5، ثم إلى 10 فإلى 100 درهم للحبة الواحدة. هناك مدمنون تعودوا على استهلاك “سمطة” تضم ثمان حبات، وبالتالي صار يجب عليهم توفير مبلغ 800 درهم وأكثر لشرائها.. يصعب الأمر أكثر على المدمنين الذين يلتجئون إلى حبوب الهلوسة لاقتراف أعمال إجرامية، مثل السرقة بالعنف أو الدعارة، حيث إن غالية المومسات يستعملن العقاقير في جلساتهن الليلية مع الخمور من أجل الانتشاء أكثر، بل أن بعض ملاهي ليلية في مدن كبرى بدأت تقدم لزبناءها بدريعة الاحتفال بأعياد الميلاد نوع من الغازات يتم نفخه في ” بالونات” يرجح أن تجاره من دول الشرق الاوسط .

* المدارس أصبحت مكان لترويج انواع من حبوب الهلوسة.

حذرت جمعيات ناشطة في مجال مكافحة المخدرات بالمغرب من مخاطر تداول مخدر جديد بمحيط المؤسسات التعليمية، او خلال التظاهرات الرياضية، الذي يصفه البعض ب”كوكايين الفقراء ” منبهة إلى قدرته على إتلاف الجهاز العصبي بعد أيام من استنشاقه, كما دعت السلطات إلى التدخل بشكل عاجل.

و تكمن خطورة مخدر “البوڤا”” بحسب ما صرحت به جمعيات ناشطة في مجال مكافحة المخدرات, في تسببه في هلوسة لمتعاطيه تدفعهم إلى ارتكاب جرائم أو الانتحار تحت تأثيره.

ومن خلال تناول المخدرات بجميع أنواعها لا يجني منها متعاطيها سوى الدمار لنفسه ولمجتمعه ويزيد الأمر حدة عندما يتعلق الوضع بانتشارها في المراكز التربوية والمدارس, وهو ما نبه إليه رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، “نور الدين عكوري” في وقت سابق، مؤكدا اأن انتشار المخدرات وأقراص الهلوسة يستقطب تلاميذ المدارس وأن هناك “من يستغلهم في ترويجها”.

وشدد عكوري على “ضرورة فرض عقوبات قاسية بحق كل من ثبت تورطهم في بيع الممنوعات وترويجها في المدارس ومحيطها, كونهم يدمرون مجتمعا برمته”. كما طالب الأساتذة بالقيام بدورهم ومراقبة التلاميذ وحمايتهم من الأخطار المحدقة بهم.

و يرى المتتبعون أن ظاهرة الادمان بالمغرب من بين الآفات المستعصية التي تنهش جسم المجتمع المغربي, إلا أنه لا يبدو سبيلا في الأفق لاستئصالها بالنظر إلى الانتشار الواسع لزراعة الحشيش بالمملكة واعتماد الكثيرين على بيعها لتحصيل لقمة العيش.

– إستمرار إهمال الحكومات المتعاقبة لإشكالية الادمان

أجمعت جل الجمعيات الهيئات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني بالمغرب على إهمال الحكومات المتعاقبة لمشكلة الإدمان, حيث تبقى السياسات الحكومية في هذا المجال غير كافية في ظل اعتماد إطار تشريعي قديم لا يوفر الحماية اللازمة.

و كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي, استنادا إلى آخر الأبحاث التي أنجزها القطاع الحكومي المكلف بالصحة بشأن الإدمان, أن تعاطي المؤثرات العقلية (يقصد به تناول أي مادة لها تأثير على الجهاز العصبي وعلى العمليات العقلية, سواء عن طريق الشم أو التدخين أو البلع أو الحقن) بين المراهقين لا يقل خطورة.

كما أن 9 في المائة من المستجوبين صرحوا بأنهم استهلكوا القنب الهندي مرة واحدة على الأقل في حياتهم (64 في المائة بدأوا استهلاكه قبل بلوغ سن 14 سنة).

كما أفاد 13.3 في المائة من المستجوبين بأنه سبق أن جربوا استهلاك الكحول, بينما صرح 5 في المائة منهم بأنه سبق لهم استهلاك المؤثرات العقلية. أيضا, فإن 1.4 في المائة منهم سبق لهم استهلاك الكوكايين.

و سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي أن حذر من تفشي ظاهرة الإدمان وتعدد أشكالها في المملكة, بصورة مقلقة, في ظل ضعف السياسات العمومية لمعالجة الآفة.

و قدم المجلس في تقرير سابق له, حقائق ومعطيات حول السلوكات الإدمانية للمغاربة خصوصا تلك التي لا يتم الاعتراف بها بعد بالقدر الكافي, ولا يتم التكفل الفعلي بها من طرف هيئات الحماية الاجتماعية ومعالجتها بوصفها أمراضا.

و رغم تصنيف المنظمة العالمية للصحة لحالات الإدمان ضمن الأمراض, مما يتطلب التكفل بها, إلا أن التقرير المغربي كشف عن ضعف هذا الجانب بالمملكة, حيث أكد التقرير نفسه أن “هيئات الحماية الاجتماعية لا تتكفل بما يكفي بهذه الحالات”.

و أوصى المجلس بوضع مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط المهني والتربوي, وفي المجتمع بصفة عامة.

مقابل هذا شرعت الدولة في الاهتمام بتقنين القنب الهندي (مخدر الحشيش) رغم الجدل الكبير الذي أثاره المشروع في الأوساط السياسية و الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي, حيث تم التحذير من زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار بها داخل البلاد وتنامي ظاهرة الاجرام.

للتذكير, كان التقرير العالمي حول المخدرات لعام 2022 الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أكد أن المغرب يحتل صدارة الدول الرئيسية لمنشأ ومغادرة القنب الهندي, ما يجعل هذا البلد أكبر منتج ومصدر لهذا النوع من المخدرات.

– الداخلية تدق ناقوس الخطر

حذر وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، من ظهور أنواع جديدة من الحبوب التي تنتمي إلى صنف الأمفتامينات لاسيما حبوب الإكستازي، التي يتم تهريبها من دول أوروبا الغربية.

وكشف تقرير لوزارة الداخلية، نوقش، في لجنة الداخلية بمجلس النواب، عن أرقام مخيفة، تتعلق بالتهريب الوطني والدولي للمخدرات، مشيرا إلى أن “المغرب يساوره قلق بالغ إزاء تنامي استهلاك الحبوب المهلوسة، وما لذلك من أخطار على الصحة والأمن والاستقرار الاجتماعي خصوصا في أوساط الشباب المغربي”، بالرغم من “الإجراءات الزجرية التي باشرتها السلطات العمومية على مستوى منافذ وطرق التهريب، خصوصا الحدود الشرقية، تضطلع الإجراءات التحسيسية والوقاية بأهمية بالغة للحد من هذه الظاهرة.”

وفيما يتعلق بتهريب مادة “الكوكايين”، ذكر التقرير أن المغرب يواجه بشكل متزايد الشبكات المتخصصة في التهريب الدولي لهذا النوع من المخدرات الصلبة، مضيفا أن تهريب هذا المخدر من بلدان أمريكا الجنوبية نحو العديد من دول إفريقيا، قد بلغ “مستويات تبعث على القلق، وتؤكد مرة أخرى مدى قدرة هذه الشبكات على خلق أساليب جديدة لاتخاذ إفريقيا كمعبر رئيسي لهذا النوع من التهريب.”

وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف السلطات لردع هذا الخطر، أورد تقرير وزارة الداخلية أنه “تم تنسيق واتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية والاستباقية خصوصا بمطار محمد الخامس الدولي”، مشيرا إلى أن هذه التدابير قد مكنت من “تفكيك العديد من الشبكات التي تنشط في هذا المجال.

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