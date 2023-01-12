أخنوش يهنئ الملك والمغاربة بمناسبة حلول السنة الأمازيغية
تقدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش باسم الحكومة بخالص التهاني للملك محمد السادس وللأسرة الملكية الشريفة، وكافة المواطنات والمواطنين بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية.
وذكر أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة تستهل هذه السنة بتعزيز رصيد إجراءات ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتباره أولوية في العمل الحكومي، إذ تم الشروع في بداية هذا الأسبوع بإعطاء الانطلاقة الفعلية لمشاريع تهم تكريس الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات المتعلقة بالصحة والعدل والثقافة.
كما تم تخصيص غلاف مالي مهم خلال الأربع سنوات القادمة لدعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية.
بالإضافة إلى الشروع في تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.
وفميا يتعلق بمجال التشريع والتنظيم، أكد الرئيس أن الحكومة شرعت بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالتأسيس لترجمة ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.
كما أكد رئيس الحكومة، على أن كل هذه الإجراءات نابعة من الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما بهذا الورش في تناسق تام مع التعليمات الملكية السامية والقانون التنظيمي رقم 26.12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وفي ختام كلمته، جدد أخنوش دعوته للوزراء إلى الانخراط الجاد والفعلي للمساهمة في تنزيل هذا الورش وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية المتاحة لإنجاحه، مؤكدا على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المسطرة وفق الآجال المحددة في خارطة الطريق التي باشرتها الحكومة.
15 تعليقات
السنة الأمازيغية رويدا رويدا
لأنه هو سوسي
متى تذهب يا خنوش
يجب الاعتراف الصريح بالسنة الأمازيغية ويكون يوم عطلة على جميع أنحاء المملكة المغربية..
ناس لي كاتقول يمشي اخونش شكون يجي
يجب ان تكون في المقررات الدراسية ؛ تدرس حتى في التعليم الأولي وتكون لغة رسمية بعد اللغة العربية..
أخنوش رئيس ليس سيء
سنة سعيدة امازيغية للجميع وكل سنة والعامة الإسلامية بألف خير (اسكاس امبارك).
جعل هذه السنة الأمازيغية سنة خير وبركة على ملكنا الغالي وكل سنة مملوؤة الأمان والاستقرار يآرب.
من حقنا كمغاربة نحتفل بالسنة الأمازيغية لأن سكان المغاربة الاولون هم البرابرة..وإن نقيمها ونقدرها كباقي المناسبات.
نتمنى من الحكومة أن تجعل السنة الأمازيغية عطلة رسمية كعطلة رأس السنة الميلادية..
نطالب من السيد اخنوش ان يكون الاحتفال بالسنة الأمازيغية رسميا كل سنة لأنها سنة مميزة ولديها تاريخ عريق …
كفا من طمس الهوية الأمازيغية وانتهى الكلام.
لا يهمنا هذه السنة الا مازغية
الى من سأل عن من يخلف سيده؟ ان المغاربة لم يجعلوا يوما رزقهم على احد..الا على الله..و بما نسمعه في الشارع من العامة لا أظنكم تعبرون من باب الراي بل من باب مهني صرف!!