المغرب يغيب عن “الشان”.. الدراجي يكذب الحقائق ويروج ل”الحماقات”
عاد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي، إلى ممارسة هوايته المفضلة والمتمثلة في الترويج للاشاعات والحماقات والصيد في المياه العكرة.
المعلق الجزائري، استغل هاته المرة، مناسبة تعذر سفر المنتخي المغربي المحلي للمشاركة في منافسات “الشان” بالجزائر، للترويج للأكاذيب والدفاع عن تجاوزات وأخطاء بلده منذ بداية هذا الحدث الرياضي.
وفي هذا الصدد، قال الدراجي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “رفض المنتخب المغربي المشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر ، بعد تلقيه الرد من الاتحاد الافريقي باستحالة عبور الأجواء الجزائرية مباشرة من المغرب، كونها مغلقة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب”.
وأضاف مدونا “الاتحاد الافريقي طالب المغرب بالسفر إلى الجزائر عبر اسبانيا موريتانيا أو تونس ، لكنه رفض وأصر على كسر الحظر المفروض و اختراق المجال الجوي المغلق في وجه الطيران المغربي والاسرائيلي بقرار سيادي من السلطات الجزائرية.”
الدراجي تعمد تحريف الحقيقة وترويج الأكاذيب، دون الإشارة إلى أن “الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تقدمت يوم 22 دجنبر 2022 بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ، قبل أن تباشر الترتيبات والإجراءات اللازمة للسفر والمشاركة في هذا المنافسات الرياضية، غير أنها لم تتوصل الى حدود اليوم بالترخيص النهائي للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية “.
الدراجي الذي حاول تغطية الشمس بالغربال، لم يشر الى أن بلاده تعمدت بشكل واضح وملحوظ حرمان المنتخب الوطني المحلي من المشاركة في “الشان”، وجيشت أبواقها و”كراكيزها” الإعلامية لمهاجمة المغرب ومحاولة التقليل من حضوره رياضيا، ناسيا أو متناسيا أن دفاتر التحملات المتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية القارية والدولية تنص على ضرورة تقديم البلد المنظم كل التسهيلات للمنتخبات للوصول إلى البلد والمشاركة في التظاهرة.
هذا ويشار الى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أكد قبل أيام، على أنه لم تتم مطالبة البلد المنظم بتوفير رحلة خاصة للمنتخب الوطني، بل فقط الترخيص لطائرة الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، بالنزول يوم 10 يناير حوالي الساعة الثانية و45 دقيقة في مطار مدينة قسنطينة التي ستحتضن مباريات المنتخب الوطني.
7 تعليقات
السلام عليكم ارجو وارجو وارجو ان تطبق الصحافة المغربية المثل الذي يقول : القافلة تمر والكلاب تنبح وغالبيتنا تكره نباح الكلاب وعلى هذا لا تكتبوا له اي كلمة او استجواب او تصريح له حتى لا يضن ان الغاربةً مهتمين به او بما يقول
السلام عليكم ارجو وارجو وارجو ان تطبق الصحافة المغربية المثل الذي يقول : القافلة تمر والكلاب تنبح وغالبيتنا تكره نباح الكلاب وعلى هذا لا تكتبوا له اي كلمة او استجواب او تصريح له حتى لا يضن ان الغاربةً مهتمين به او بما يقول
اللعب على عواطف دوي العقول الضعيفة وما علاقة إسرائيل بالشان إسرائيل توجد في قارة اسيا والشان يهم أفريقيا، هم خايفين ان يسافل المغرب مرتاح عبر طائرة 5 نجوم ويفوز بالشان في عقر دار العسكر وستكون ضربة قاضية للقوة الضاربة في الكدب والحقد ومزج السياسة بالرياضه ، الدول القوية كرويا في افريقيا لم تشارك في ما يسمى بالشان مصر تونس والمغرب وهم فرحون بدلك من اجل الفوز بهده النسخة لتقديم خدمة للبروبكاندا العسكرية من اجل إطالة نظام العسكر المنهك حسب تعبير الرئيس الفرنسي والدي لم يقدم اي اعتدار للعسكر.عاشت الأخوة المغربية الإسرائيلية وعاشت جمهورية القبائل حرة مستقلة.طوووووووز فيكم وفي الشان ديالكم.
هذا الخبيث الزنديق الماجور كان ممنوعا من ولوج التراب الجزاءري وقت الحراك الشعبي والثورة القاءمة ضد نظام عسكري دكتاتوري خبيث، وجاء إلى المغرب 🇲🇦 وبالضبط تمتع ببحر وخيرات طنجة ومراكش، وغير جلدته واصبح بوقا وناطقا باسم شرقريحة الخبيث البوال وطبون تاجر الكوكايين السكير بوخنونة وقوجيل الكهل العجوز وباقي العصابة المجرمة، وأصبح داعما للأنظمة العسكرية الدكتاتورية في بلاده وفي سوريا وفي تونس وغيرها لارضاء شرقريحة الخبيث وطبون المريض تاجر الكوكايين، التاريخ لن يرحم البياعة أعداء الشعب يا خبيث الزنديق الماجوسي الماجور واقتربت نهاية الحكم العسكري الجزاءري الدكتاتوري الخبيث، وحذاري أن تغير جلدتك يا خبيث الزنديق، اللهم عليك بشرقريحة الخبيث واعوانه وخدامه الخبثاء البياعة أولاد الحركة البياعة حفدة وابناء فرنسا عاجلا وليس آجلا
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
اللهم ردنا اليك ردا جميلا
مجرد تسال.
إشاعة أم حقيقة !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
” عاد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي، إلى ممارسة هوايته المفضلة والمتمثلة في الترويج للإشاعات …..” انتهى الاقتباس.
ما نشره دراجي ليس إشاعة بدليل، أن المقال الذي نشرته “هبة بريس” اليوم (12/01/2023) ، تحت عنوان: ” تبون يوقع شهادة فشل الجزائر في تنظيم الأحداث المجمعة و يضع بلده في ورطة”، أكده. حيث جاء فيه ما نصه:
“آخر هاته القرارات الصادرة من قصر المرادية، غلق المجال الجوي و البحري و البري في وجه أي شيء قادم من المغرب، بعدها تم تحيين القرار و قرر حكام العسكر في الجارة الشرقية “المروك مايدخلوش عبر طائرات تحمل صفة الملكية للجزائر”، و في نهاية المطاف قرروا “المروك لابغاو يجيو عندنا اوكي، لكن في طائرات أخرى غير لارام”، و كأن عبارة “الملكية” المرصعة في جوانب طائرات الخطوط الملكية المغربية عقدة لهم و تثير رعبهم.” انتهى الاقتباس.