جياني ايفانتينو

بهذه التهم.. إنفانتينو يخضع للتحقيق أمام النيابة في سويسرا

2023-01-12 / 11:52
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هبة بريس - وكالات

خضع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو من قبل مدّعيين سويسريين عُيّنا لتولي التحقيق في اجتماعاته السرية المزعومة مع رئيس النيابة العامة السابق في البلاد، بحسب ما أكد أحد القضاة لوكالة فرانس برس.

وكتب هانس مورر في رسالة إلكترونية لفرانس برس “أؤكد لكم أن جلسة مواجهة استماع عقدت في إطار الإجراءات التي يقودها الدكتور (أولريخ) فيدير وأنا”.

وأضاف “رغم ذلك، لا يمكنني التعليق حيال توقيت ونطاق والغرض من هذه الجلسة”.

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