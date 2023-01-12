حملة “رجامعانا”.. جمهور الرجاء يتبرع ب 100 مليون سنتيم لحدود الساعة

هبة بريس ـ رياضة

تتواصل حملة “رجامعانا” التي أطلقتها إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم لجمع التبرعات قصد مساعدة الفريق على الخروج من أزمته المادية.

و لحدود الساعة الحادية عشر صباحا من يوم 12 يناير 2023، وصل عدد المتبرعين الذي ساهموا في حملة “رجامعانا” لرقم 1663 شخصا.

و ضخ المتبرعون في حساب نادي الرجاء الرياضي مبلغ 1003610 درهم، و هو ما يعني تجاوز حاجز 100 المليون سنتيم من التبرعات بعد 3 أيام فقط من إطلاق الحملة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1