حملة “رجامعانا”.. جمهور الرجاء يتبرع ب 100 مليون سنتيم لحدود الساعة
هبة بريس ـ رياضة
تتواصل حملة “رجامعانا” التي أطلقتها إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم لجمع التبرعات قصد مساعدة الفريق على الخروج من أزمته المادية.
و لحدود الساعة الحادية عشر صباحا من يوم 12 يناير 2023، وصل عدد المتبرعين الذي ساهموا في حملة “رجامعانا” لرقم 1663 شخصا.
و ضخ المتبرعون في حساب نادي الرجاء الرياضي مبلغ 1003610 درهم، و هو ما يعني تجاوز حاجز 100 المليون سنتيم من التبرعات بعد 3 أيام فقط من إطلاق الحملة.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
5 تعليقات
للاسف الشديد الرجاء البيضاوي يعيش أزمة مالية كبيرة..
صندوق مالية الرجاء البيضاوي يحتضر ..
غادي يقولهوم الله يخلف عليكم
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
بادرة جميلة اتمنى ان تعوم كل الفرق