أمن بنسليمان يوقف شخصا متورطا في سرقة وكالة لتحويل الأموال

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة بنسليمان، أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 58 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وحسب مصدر أمني، فقد كانت مصالح الأمن الوطني بمدينة بنسليمان قد توصلت، يوم الثلاثاء الماضي، ببلاغ حول سرقة مبلغ مالي تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف ذات المصدر، عن العثور بحوزة المشتبه فيه على سلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه في كونه جزء من متحصلات هذه الأفعال الإجرامية.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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