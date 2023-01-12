فبراير المقبل.. ألباريس يعلن عن اجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا

2023-01-12 / 11:03
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هبة بريس

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس الأربعاء، أن اجتماعا سيعقد مطلع فبراير المقبل، بين الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في الرباط.

وقال ألباريس، في تصريحات صحافية، بعد وصوله إلى عاصمة النيجر، إن 12 وزيرا إسبانيا سيشاركون في القمة التي تم تأجيلها لمرتين.

هذا ويشار إلى أن القمة المذكورة، تم تأجيلها في المرة الأولى سنة 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا، قبل أن تؤجل مرة أخرى سنة 2021 بسبب استقبال مدريد زعيم جبهة “البوليساريو”.

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