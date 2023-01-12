التفاصيل الكاملة.. اتهامات باختلاس الملايير و عقوبات ثقيلة بانتظار متهمي ودادية الحمد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ما تزال فصول قضية ودادية الحمد السكنية بضواحي المنصورية تثير الكثير من الجدل مع اقتراب حسم المحكمة في قرارها و إصدار أحكامها في حق المتهمين المتابعين في ملف هاته الودادية.

التفاصيل الكاملة حسب ما توصلت به هبة بريس، يفيد بأن عددا كبيرا من المواطنين المغاربة و أغلبهم من مغاربة المهجر قرروا شراء فيلات و شقق سكنية بوطنهم الأم، فاختاروا إحدى المناطق الساحلية بالمنصورية قرب المحمدية لاسثتمار أموال أمضوا سنوات طويلة من الكد و العمل لتحصيلها.

بعد تحويل دفعاتهم المالية الأولى ومنهم من قام بأدائها كاملة، تبين لهم عند الموثق أنهم منخرطين بأموالهم في ودادية سكنية بموجب عقد انخراط يلتزم المكتب من خلاله بتسليمهم شققهم بعد 30 شهرا من تاريخ انخراطهم كل حسب تاريخ انخراطه.

بهد انقضاء المهلة المتفق عليه، تفاجأ المساهمون بتهرب المكتب المسير الذي لم يحترم التزاماته تجاه المنخرطين كتسليم الشقق في وقتها أو الإخبار الشفاف عن مالية الودادية ودفعات منخرطيها، مما دفع بمجموعة منهم للجوء للقضاء قصد إنصافهم بعد سلكهم لكل طرق التواصل الحبية المتاحة لهم.

وبتاريخ 24 غشت 2022، بعد أن ظلت الشكايات المتعلقة بالودادية تتقاذفها مكاتب النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، بإيداع رئيس ودادية الحمد السكنية وأمين ماليتها السجن المحلي، من أجل تهم “النصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية وعدم تنفيذ عقد”.

كما تقرر متابعة باقي أعضاء مكتب الودادية في حالة سراح مع إخضاعهم للمراقبة القضائية، وتم حفظ المتابعة في حق عضو آخر للتقادم بعد أن جرى سابقا طرده من طرف المكتب المسير للودادية.

أثبتت التحقيقات وفق مصادر مطلعة أن الودادية تملك حسابين بنكين أحدهما يتعلق بالمصاريف العامة، والثاني تصل وديعته المالية إلى 90 مليون سنتيم، و تم رصد مجموعة من الخروقات المالية تهم مبالغة ضخمة وقفت عليها التحقيقات دون أن يتمكن المتهمون من تبريرها.

عند نهاية مرحلة التحقيق، تفاجأ المطالبون بالحق المدني و دفاعهم بوجود خبرة قضائية بأمر من قاضي التحقيق لم تنجز إلا بعد انتهاء فترة التحقيق بتاريخ 20 نونبر 2022، هذه الخبرة المنجزة من طرف أحد الخبراء بتاريخ 12 ديسمبر 2022، لم يعلم بها المطالبون بالحق المدني و لم يبلغ دفاعهم بإجرائها رغم أن مقتضيات الفصل 196 من قانون المسطرة الجنائية تلزم قاضي التحقيق بتبليغ الأمر بإجراء الخبرة إلى النيابة العامة و كل الأطراف تحت طائلة البطلان.

كما أن إجراءها، وفق ما أكده عدد من الضحايا، تم في غيبة المطالبين بالحق المدني و دفاعهم رغم أن مقتضيات أمر قاضي التحقيق تلزم الخبير بتبليغ الأطراف و استدعائهم لحضور إجراء الخبرة داخل أجل 5 أيام من تاريخ التبليغ.

كما تفاجأ المطالبون بالحق المدني بأن أمر قاضي التحقيق بإجراء الخبرة ألزمهم بأداء صائر الخبرة المحدد في مبلغ 10000 درهم يؤديها دفاعهم نيابة عنهم، ليتبين فيما بعد أن المبلغ تم دفعه من طرف جهة معينة غير معنية بذلك و دون حضور الضحايا.

و في هذا الإطار، استمعت هيئة المحكمة لأحد المطالبين بالحق المدني نيابة عن باقي المشتكين لكونهم أفراد للجالية المغربية بالخارج و قد أفاض في كل الخروقات التي ارتكبها المكتب المسير للودادية منذ تأسيسها سنة 2015.

و أوضحت ذات الإفادات المصرح بها أن مكتب الودادية خلال الجمعين العامين لسنتي 2017 و 2021، تناول وجود سمسرة لشراء الأرض و حدد واجبها في مبلغ 70 مليون سنتيم خلال جمع عام 2017 و نسي الأمر ثم عاد و اقتطع نفس المبلغ خلال الجمع العام لسنة 2021، لكن عند الاستماع لمالك الأرض و لابنه الذي يعتبر كذلك عضوا في مكتب الودادية، نفا الإثنان وجود أي سمسرة لشراء الأرض و أن ابن مالك الأرض هو الذي توسط لشراء الأرض من أبيه دون أي سمسرة أو عمولة مما يعني أن مبلغ 140 مليون سنتيم قد تم سحبه بواسطة شيكات بنكية مباشرة من حساب الودادية حسب الكشوفات الحسابية للحسابين البنكيين للودادية التي تم إحضارها بواسطة إنابة قضائية من طرف قاضي التحقيق.

الإفادة كذلك أمام هيئة الحكم أكدت توفر رئيس الودادية على بطاقة بنكية للسحب الأوتوماتيكي خرقا لمقتضيات القانون الأساسي و النظام الداخلي للودادية اللذان يشيران إلى أن كل العمليات المالية تتم بواسطة الشيكات و الكمبيالات الموقعة من طرف الرئيس و أمين المال و الكاتب العام للودادية و أن المبلغ الذي تم سحبه بواسطة هذه البطاقة فاق مبلغ 75 مليون سنتيم و أن كل هذه المبالغ كانت تسحب من مدينة الدار البيضاء و أكادير خلال العطلة الصيفية و مدينة العونات و سيدي بنورمسقط رأس رئيس الودادية و كانت تسحب في أوقات متأخرة من الليل ابتداء من العاشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا، إضافة أن مجموعة من عمليات الأداء بواسطة هذه البطاقة تمت في أماكن لا علاقة لها بتسيير الودادية، كالمطاعم و بعض الحانات و العلب الليلية بكورنيش عين الدياب.

و وفق ذات الإفادة، فقد تم تحويل مبلغ 160 مليون سنتيم من حساب الودادية للحساب الشخصي لرئيس الودادية، و كذا تحويل مبلغ 130 مليون سنتيم لفائدة أمين المال للودادية، مع تحويل 2 مليار و300 مليون سنتيم لشركة خاصة مملوكة لفائدة أمين المال بدعوى أنها هي التي تكلفت ببناء المشروع رغم عدم وجود أي عقد موثق بين الطرفين أو طلبات عروض لإسناد الصفقة.

كما تم تحويل مبلغ 11 مليون سنتيم على 3 دفعات لفائدة ابنة رئيس الودادية، و تسليم مبلغ 180 مليون سنتيم بواسطة عدة شيكات لفائدة أشخاص مجهولين حسب ما أقره الضحية الذي ناب عن باقي منخرطي الودادية.

و أضافت ذات الإفادة أن الاعتراف خلال الجمع العام لسنة 2017 بأن المبلغ المتبقي بحساب الودادية هو 10 مليون سنتيم في حين أن المبلغ المتبقي حسب الكشوفات الحسابية للحساب البنكي للودادية خلال نفس التاريخ هي 135 مليون سنتيم و أن الفرق بين المبلغين الذي هو 125 مليون سنتيم تم سحبه مباشرة بعد الجمع العام من حساب الودادية.

كما أكد أيضا أنه خلال الجمع العام لسنة 2021، اشترط المكتب على المنخرطين تحويل مكافأته و تعويضات أعضائه من 5% من قيمة المشروع إلى شقة لكل عضو من أعضاء المكتب ليتبين فيما بعد و من خلال إحدى الخبرات القضائية المنجزة بتاريخ 02 دجنبر 2021، أي بعد إنعقاد الجمع العام لنفس السنة بتاريخ 17 يوليوز 2021، أن المكتب تحايل على المنخرطين و سحب قيمة 5% السالفة الذكر و المحددة في مبلغ 375 مليون سنتيم بالإضافة إلى استفادته بحيازة الشقق بموجب الجمع العام المذكور.

و بعد تناول دفاع المطالبين بالحق المدني هذه الخروقات، التمس إدانة المتهمين وفق ما هو مسطر في صك الاتهام و المطالبة بإرجاع المبالغ التي تم دفعها للودادية في حدود مبلغ 40 مليون سنتيم لكل واحد من المشتكين مع تعويض بمبلغ 20 مليون سنتيم.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المحكمة حجزت القضية للتأمل و النطق بالحكم بتاريخ الخميس 12 يناير 2023.

تفاصيل أوفى و تصريحات عدد من منخرطي ودادية الحمد تجدونها في المقطع التالي الذي سبق و نشرته هبة بريس قبل أسابيع:

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