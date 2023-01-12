MIAMI BEACH, FL - MAY 27: A Miami Beach police car sits outside the headquarters of CONCACAF after it was raided by FBI agents on May 27, 2015 in Miami Beach, Florida. The raid is part of an international investigation of FIFA where nine FIFA officials and five corporate executives were charged with racketeering, wire fraud and money laundering conspiracies. Joe Skipper/Getty Images/AFP

فرنسا: منفذ عملية الطعن في محطة القطارات ليبي الجنسية

2023-01-12 / 10:09
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هبة بريس - وكالات

أفاد مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية لوكالة فرانس بريس، أن منفذ عملية طعن 6 أشخاص في محطة قطارات “غارد دي نورد” في باريس يحمل الجنسية الليبية، ووصل إلى فرنسا عام 2020.

وأشار المصدر إلى أن المنفذ يبلغ من العمر 23 عاما، ولديه سجل إجرامي، ونفذ سابقا عدة مخالفات ولديه قرار ترحيل، مؤكدا أن الشرطة تعاملت مع الموقف وقد أصيب المهاجم ونقل إلى المستشفى.

وقال ممثلو الادعاء إن أحد الضحايا الستة أصيب بجروح خطيرة، بينما أصيب الآخرون بجروح طفيفة.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن الحادث برمته انتهى في غضون دقيقتين. استخدم المهاجم في الهجوم أداة مدببة حادة، وليس سكينا، مشيرا إلى أن المهاجم أصيب بجروح خطيرة في صدره وذراعه بعد أن أطلقت الشرطة ثلاث رصاصات عليه، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

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