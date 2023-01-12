رسميا.. الجامعة تعلن تعذر السفر إلى الجزائر للمشاركة في “الشان”
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه يتعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.
وأوضح بلاغ للجامعة، أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كان قد أكد خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 دجنبر 2022 على ضرورة سفر المنتخب الوطني إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تقدمت يوم 22 دجنبر 2022 بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ.
وأضاف أنه “من خلال مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم على هذا الاساس قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالإجراءات التالية:
1- إشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة.
2- واصلت الجامعة تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعا إعداديا للنخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في الفترة ما بين 6 و10 يناير 2023 تخللته مباراتين وديتين أمام منتخب أثيوبيا”.
كما اشار البلاغ أنه “بينما كان المنتخب الوطني يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 يناير 2023 للمشاركة في هذه البطولة القارية التي ستنطلق في 13 يناير الجاري، لم تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للأسف، بالترخيص النهائي لحدود تحرير هذا البلاغ من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية “.
7 تعليقات
احسن قرار الجامعة على صواب
قرار جريء
أفضل لكي يبين شخصيتنا
مزيان أفضل
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
موقف الجامعة فيه نوع من التدخل في الشأن الديبلوماسي و هذا لا يليق ،الجميع يطالب إبعاد الرياضة عن السياسة ،نذكر السيد لقجع أن رءيس الديبلوماسية المغربية بنفسه استقل طاءرة غير مغربية من أجل حضور المؤتمر العربي ،لأنه لم يبحث عن مبرر غير موضوعي لتبرير عدم الحضور .كان على الجامعة البحث عن مبرر آخر لعدم الحظور بدل التدخل في مجالات ليست من اختصاصها.
ثم لازال السؤال مطروح بخصوص الفضيحة العالمية التي ارتكبت في الملتقى العالمي فلطخت و دنست بفعلها البءيس الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني،أم تنتظرون مرور الزمن و معه قطار النسيان
تبا لكل المفسيدن و كل الخزي و العار لهم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
قرار صائب كما يقول المثل المغربي : الهمة ماتنباع ما تشرى غير لي دارها الراسو، المغاربة نفسهوم عزيزة، الحمد لله ما محتاجينش لمسابقة أخرى ترهن لنا على المستوى ديالنا، مونديال قطر أفضل دليل على المستوى ديالنا، عطينا درس للعالم كولو في التربية والأخلاق، ولي بغا يموت يموت. المروك لاصق فحلق تزايريين بحال الشوكة، الله يحفظنا من شر حاسد إدا حسد…