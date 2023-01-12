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طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-01-12 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق كل من السهول الشمالية والوسطى، والسايس، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء غائمة أحيانا فوق كل من مناطق الأطلس، والجنوب الشرقي، والريف والواجهة المتوسطية مع نزول قطرات مطرية متفرقة، فضلا سقوط ثلوج فوق قمم الأطلس الكبير.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و 04 درجات بمناطق الأطلس، وما بين 04 و 08 درجات بكل من الريف والسفوح الجنوبية الشرقية، والهضاب العليا والشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 07 و12 درجة بمناطق الغرب، والسهول الغربية المجاورة للأطلس وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و 16 درجة بجنوب المملكة، وستكون ما بين 08 و12 درجة في ما تبقى من أنحاء المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين أصيلة وطرفاية، وهائجا جنوب الداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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‫8 تعليقات

  8. اللهم بحق الرضع والشيوخ والأطفال والحيوانات انزل علينا رحمتك يارب العالمين..

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