1000 شخص تقدم لها خلال 24 ساعة.. وظيفة متعلقة بكريستيانو رونالدو

2023-01-11 / 23:29
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هبة بريس _ متابعة

نشرت مجلة إماراتية شهيرة إعلاناً غير مسبوق لتوظيف مراسل خاص في السعودية لتغطية أخبار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل مؤخراً لنادي النصر، في صفقة ضخمة أثارت اهتماماً عالمياً.

ووقّع كريستيانو عقد انضمامه للنصر في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، ثم قدّمه النادي لجماهيره يوم 3 يناير 2023، في حفل حاشد أقيم على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض

وذكرت مجلة time الأمريكية أن مجلة “أريبيان بيزنس”، وهي مجلة إماراتية تصدر من إمارة دبي وتختص بالأعمال، تبحث عن مراسل صحفي، مهمته فقط تغطية أخبار النجم البرتغالي.

وأوضحت أن هذا الأمر يحدث لأول مرة في العالم، وهو توظيف صحفي من أجل تغطية أخبار لاعب وحيد فقط.

وتؤكد “تايم” أن هذه الوظيفة بمثابة حلم لكل شخص عاشق لكرة القدم، ويتعين على المتقدم لها أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وتحدثاً، وسيعمل بنظام الدوام الكامل.

وسيُكلف الصحفي، الذي لا يشترط فيه امتلاكه الخبرة السابقة في كتابة بالرياضة، بتغطية جميع مباريات النصر، سواء على ملعبه أو خارجه، وأيضاً في السعودية أو خارجها.

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