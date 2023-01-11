أشرف حكيمي

اتحاد دولي يختار ” حكيمي ” ضمن التشكيلة المثالية لسنة 2022 .

2023-01-11 / 22:06
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هبة بريس _ رياضة

اختار الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء الظهير الأيمن أشرف حكيمي ، الذي خاض مع المنتخب الوطني المغربي نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ، ضمن التشكيلة المثالية لسنة 2022 .

ولعب حكيمي (25 عاما) مع أفضل الأندية الأوروبية من قبيل نادي ريال مدريد وإنتر ميلان وبوروسيا دورتموند ، قبل أن يحط الرحال بنادي باريس سان جيرمان.

وتوج حكيمي بدوري أبطال أوروبا (2017) وكأس العالم للأندية (2018) مع ريال مدريد ، وكأس السوبر الألماني مع بوروسيا (2019) ، والبطولة الإيطالية مع إنتر ميلان (2021) والبطولة الفرنسية مع باريس سان جيرمان (2022).

ويعود أول لقاء لحكيمي مع المنتخب الأول إلى 11 أكتوبر 2016 خلال المباراة الودية بين المغرب وكندا (4-0). منذ ذلك الحين، خاض حوالي ستين مباراة دولية، بما في ذلك العديد من بطولات كأس الأمم الإفريقية.

وخاض في قطر ثاني نهائيات كأس العالم له مع المغرب بعد كأس العالم 2018 في روسيا.

ويتميز حكيمي بقدراته الهجومية القوية التي مكنته من تسجيل العديد من الأهداف سواء بمختلف الأندية الأوروبية أو مع “أسود الأطلس”.

وفي ما يلي تشكيلة السنة للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء:

– تيبو كورتوا (بلجيكا/ ريال مدريد)

– أشرف حكيمي (المغرب/باريس سان جيرمان)

– جوسكو غفارديول (كرواتيا/لايبزيغ)

– فيرجيل فان دايك (هولندا/ليفربول)

– ألفونسو ديفيس (كندا/بايرن ميونيخ)

– لوكا مودريتش (كرواتيا/ريال مدريد)

– كيفين دي بروين (بلجيكا/مانشستر سيتي)

– ليونيل ميسي (الأرجنتين/باريس سان جيرمان)

– إرلينغ هالاند (النرويج/دورتموند/مانشستر سيتي)

– كريم بنزيما (فرنسا/ريال مدريد)

– كيليان مبابي (فرنسا/باريس سان جيرمان

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