عزل رئيس المجلس الجماعي لمولاي بوعزة بخنيفرة

2023-01-11 / 21:07
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هبة بريس _ ع محياوي

قررت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس عزل إبراهيم معروفي، رئيس المجلس الجماعي مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، وذلك على خلفية الدعوى التي تقدم بها عامل إقليم خنيفرة.

وحكمت ذات المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا “في الشكل : بقبول الطلب، في الموضوع بعزل ابراهيم معروفي عن عضويته ورئاسة مجلس جماعة مولاي بوعزة مع ترتيب الآثار القانونية ورفض طلب النفاذ المعجل”.

ويأتي هذا على خلفية قرار محمد فطاح عامل إقليم خنيفرة، الذي أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي المذكور عن مزاولة مهامه، حيث تم تسجيل “مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانين الجاري بها العمل والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي” من بينها واقعة احتجاز مواطن داخل الجماعة قبل تدخل الدرك الملكي.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة، قد تابعت رئيس جماعة مولاي بوعزة، في حالة سراح، بتهمة الضرب والجرح ، حكم عليه خلالها بالحبس موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى مسطرة أخرى، أنجزتها عناصر الدرك الملكي، يشتبه في قيامه باحتجاز أحد المواطنين، داخل المكتب المخصص لتصحيح الامضاءات.

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