هل يضم برشلونة الكابوني ” أوباميانغ”

هبة بريس _ رياضة

كشف مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز حقيقة اهتمام فريقه بضم المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الذي رحل عن “البارسا” في الصيف الماضي لينضم لتشيلسي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الساعات الماضية، أنه مع انضمام البرتغالي جواو فيليكس إلى تشيلسي قادما من أتلتيكو مدريد وإمكانية انتقال الهولندي ممفيس ديباي من برشلونة إلى أتلتيكو، فربما يطلب تشافي عودة أوباميانغ لصفوف “البارسا” من جديد.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن أوباميانغ تواصل مع تشافي ليستطلع رأيه في العودة إلى برشلونة، وأخبره أنه يفتقد النادي والمدينة ومستعد للعودة بأي ثمن.

واستبعد تشافي عودة المهاجم الغابوني إلى برشلونة على الأقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال تشافي في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا: “نحن سعداء بالفريق. من حيث المبدأ، لن تكون هناك تغييرات. لم يكن هناك اجتماع”.

وعن إمكانية رحيل ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد، رد تشافي: “نحن لا نعرف أي شيء. سوف نرى ما يحدث. أخبرت مجلس الإدارة بأنني سأكون سعيدا إذا بقيت التشكيلة كما هي”.

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